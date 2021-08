Pinja Nikki

Tänään järjestettävä Turku ilman natseja -mielenosoituksen viesti on laaja. Se koskee myös äärioikeiston mahdollistajia, toteaa Pinja Vuorisen kolumnissaan.

Tänä sunnuntaina 22.8. osoitetaan Turussa mieltä fasismia vastaan, kun Turku ilman natseja -mielenosoitus järjestetään neljättä kertaa. Mielenosoitus on vastavoima äärioikeistolaista ”188-Kukkavirta”-tapahtumaa vastaan, joka iljettävästi hyödyntää Turun terrori-iskun uhrien muistamista levittääkseen fasistista sanomaansa ”valkoisen rodun puolustamisesta”.

Vähemmän yllättäen 188-mielenosoitukseen on vuosien varrella osallistunut eduskuntapuolue perussuomalaisten edustajia, vaikka osallistuviin tahoihin kuuluu muun muassa natsistinen Pohjoismainen Vastarintaliike sekä Soldiers of Odin. Edellä mainitut tahot ovat perustaneet vuonna 2017 Kansallismielisten liittouma -nimisen äärioikeistolaisen koalition. Sen lisäksi että koalitio järjestää valkoista ylivaltaa kannattavia mielenosoituksia, se on kunnostautunut muun muassa käyttämällä vasemmistopoliitikoiden kuvia maalitauluina ampumaharjoituksissaan.

Edellä mainitut järjestöt ovat selkein ja äärimmäisin esimerkki Suomessa vaikuttavista oikeistolaisista ääriliikkeistä. Siitä huolimatta ne eivät ole vaarallisin – se meiltä löytyy eduskunnasta. Perussuomalaisten jäseniä löytyy aina osallistumasta äärioikeiston tapahtumiin, ja ”vahingossa” yhteiskuvista. He jakavat saman ideologian monella tapaa, mutta ovat sen lisäksi myös todellisilla vallanpaikoilla tehdäkseen sen mukaista politiikkaa niin kunnissa kun valtakunnallisestikin.

Hiljattain puolueelle valittiin uusi puheenjohtaja, Riikka Purra, joka nousee alas astuvan Jussi Halla-Ahon tilalle. Purra on puolueen ensimmäinen naispuheenjohtaja, ja on muun muassa ollut Image-lehdessä kertomassa vihersmoothie-reseptejään. Ulkoisesti puoluejohtajan imago on siis muuttumassa ylilaudan ”mestari” Halla-Ahosta kabinettikelpoisempaan suuntaan.

Politiikassa ei kuitenkaan ole odotettavissa muutosta. Purra aloitti kautensa ilmoittamalla, että hänen puolueensa tavoitteena on nolla turvapaikanhakijaa. Tämä tapahtui samoihin aikoihin, kun Taleban otti vallan Afganistanissa, pakottaen tuhannet pakoon heidän turvallisuuttaan ja henkeään uhkaavaa hallintoa. Maahanmuuttopolitiikan kiristäminen on perussuomalaisten vaatimus hallitusyhteistyölle.

Tämän ei tarvitsisi välttämättä olla uhka, jos muut parlamentaariset toimijat omistaisivat selkärangan. Näin ei valitettavasti ole. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on linjannut hallitusyhteistyön perussuomalaisten kanssa olevan mahdollista. Kokoomus on viime vuosina selkeästi siirtynyt sosiaalisissa kysymyksissä oikeammalle, mitä se Stubbin ja Kataisen aikana oli.

Kesän aikana kokoomuksen eduskuntaryhmä esitteli uusia maahanmuuttopolitiikan linjauksiaan, jossa se muun muassa totesi tavoittelevansa maahanmuuttajien ja ”kantasuomalaisten” sosiaaliturvan eriyttämistä. Porvarihallituksen saadakseen kokoomus on valmis uhraamaan yhteiskunnan marginalisoimat ihmisryhmät, kuten useat talousoikeistolaiset puolueet ovat ennen heitä tehneet historian saatossa.

Siispä vaikka on tärkeää ilmaista, että natsit eivät kuulu Turkuun, eivätkä minnekään, on vaatimus laajennettava koskemaan myös niitä, jotka äärioikeistoa ovat valmiita myötäilemään. Äärioikeiston mahdollistajat ovat sen aiheuttamaan tuhoon myös syyllisiä – älä ole mahdollistaja.