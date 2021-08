Lehtikuva/Jussi Nukari

On todella hienoa että avoimien työpaikkojen määrä on lisääntynyt ja joillakin aloilla on jopa työvoimapulaa. Kuitenkin Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan olisi lisättävä ja helpotettava maahanmuuttoa työntekijöiden saamiseksi. Meillä Suomessa on kuitenkin korkea työttömyysaste, vaikka laskikin huomattavasti viime vuoden aikana, ja työpaikkojen määrä on lisääntynyt. Pelkällä lisätyöntekijöiden tuomisella ei tätä kohtaanto-ongelmaa ratkaista.

Olisikin tärkeää, että oppisopimuskoulutusta ja ns. kisällimestarimallia käytettäisiin enemmän. Esimerkkinä edellisestä alanvaihtajat ja juuri kouluista valmistuneet pääsisivät mukaan matalammalla kynnyksellä. Tavoitteena kuitenkin kaikkien kannalta olisi kokoaikainen ja vakituinen työ.

Lisäksi Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä pitäisi porrastaa ansiosidonnaista päivärahaa ”kannustamaan” ottamaan vastaan alemman palkkatason työtä sekä pätkä- ja silpputöitä. Edellä mainittu ei ole oikea keino. Ei työttömyysturvasta leikkaaminen kannusta yhtään enempää. On aivan välttämätöntä pitää työttömyysturvan taso vähintäänkin ennallaan. Se on meille työssäkävijöille välttämätön turva, jos työpaikka menee alta. Työttömäksi joutuva voi rauhassa katsoa, mitä rupeaa tekemään seuraavaksi ja saa kuitenkin välttämätöntä toimeentuloa arjen pyörittämiseen, vuokranmaksuun tai lainan lyhennykseen.

Nina Päivärinta

Lahti