Antti Yrjönen

Mai Kivelä: Hallituksen ilmastotoimilla on nyt näytön paikka – ”Päävastuu on päättäjillä, mutta myös kulttuurista muutosta tarvitaan”

Päästöintensiivisen identiteettikuluttamisen tilalle voimme saada merkityksellistä ja yhteisöllistä elämää, toteaa kolumnissaan vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä.

Minulla on kovat odotukset loppuvuoden suhteen. Hallituksen ilmastotoimien näytön paikka on tänä syksynä. Tässä kuussa julkaistu IPCC:n uusin ilmastoraportti kuvaa tarvittavien toimien kiireellisyyttä ja kesän maastopalot, tulvat ja ennätyshelteet eri puolilla maailmaa alleviivaavat sitä kuinka yksikään maa ei ole enää turvassa ilmastokriisiltä. Hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi hallitusohjelman mukaisesti tarvitaan vielä puolet päätöksistä. Puuttuvat ilmastopäätökset on tehtävä nyt syksyllä. Budjettiriihi on ilmastoriihi, kuten Li Andersson linjasi.

Kesäkuun helteiden aikaan julkaistiin myös uusin Suomen ilmastovuosikertomus. Siitä selviää Suomen päästökehitys ja se kuinka hyvin olemme etenemässä kohti tavoitettamme, ettei ilmasto osaltamme lämpenisi. Tuotantopuolella päästöt ovat laskussa, mutta lisätoimia tarvitaan.

Lisäksi myös kulutuksen päästöihin pitää puuttua paljon paremmin. Kulutuksen puolella päästöt ovat moninkertaiset kuin mitä on arvioitu kestäväksi. Suomen Ilmastopaneelin mukaan kotitalouksien hiilijäljen pitäisi pienentyä jopa 70 prosenttia. Ja koska kulutusmenot vain kasvavat, eivät päästöt laske. Se tarkoittaa, että kasvaneita kulutusmenoja tulee tarkastella kriittisesti.

Vasemmisto tarkastelee ilmastotoimia aina myös eriarvoisuuden vähentämisen näkökulmasta. Toimien on kohdistuttava niin, että siirtymä on reilu. Ilmastovuosikertomus toteaa, että mitä enemmän rahaa, sitä enemmän kulutuksen päästöjä yleensä aiheutuu. On siis voitava puhua siitä kuinka tuotantotapojemme lisäksi vaurauteen ja identiteetin ylläpitämiseen perustuva kuluttaminen on kestämätöntä. Maailma ei kestä jatkuvaa uuden kuluttamista.

Toimia tarvitaan niin hallitukselta, uusilta kunnanvaltuustoilta kuin yrityksiltä. Päävastuu on päättäjillä. Mutta myös kulttuurista muutosta tarvitaan. Päästöintensiivisen identiteettikuluttamisen tilalle voimme saada parempaa. Merkityksellistä ja yhteisöllistä elämää ilman fossiilisia, ilman luonnonvaroja kuluttavaa tehotuotantoa ja ilman kerskakulutusta.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton kansanedustaja.