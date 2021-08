Eeva Suorlahti

Vasemmisto vaatii hallitusta noudattamaan hallitusohjelmaa: Ulosoton suojaosaa on korotettava vähintään takuueläkkeen tasolle

Ylivelkaantuneiden määrä on kasvanut Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 80 tuhannella henkilöllä.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaatii, että hallitus tekee budjettiriihessä päätökset ylivelkaantuneiden aseman parantamiseksi. Ryhmä paionottaa, että hallituksen työtä ylivelkaantuneiden aseman parantamiseksi on jatkettava tekemällä päätökset ulosoton suojaosuuden korottamiseksi ja ulosottovelkojen vanhenemisaikojen lyhentämiseksi.

– Ulosoton suojaosaa on korotettava vähintään takuueläkkeen tasolle, kuten hallitusohjelmaan on kirjattu, eduskuntaryhmän tuore puheenjohtaja Jussi Saramo toteaa.

– Suojaosan korottaminen parantaa välittömästi kaikkein köyhimpien elämää. Se myös lisää työnteon kannusteita, kun tehdystä työstä jää enemmän käteen. Suojaosan korottaminen on vaikuttavaa työllisyyspolitiikkaa.

Jopa 60 prosenttia toimeentulotukea saaneista on ulosotossa.

Kaksi viidestä maksuvaikeuksissa

Vaasassa kaksi päivää koolla ollut vasemmsitoliiton eduskuntaryhmä arvioi, että ylivelkaantuminen aiheuttaa toimeentulovaikeuksien lisäksi henkistä pahoinvointia, näköalattomuutta sekä kasautuvia esteitä hyvinvoinnille. Se muistuttaa myös, että kaksi viidestä suomalaisesta kärsii jonkinlaisista maksuvaikeuksista.

Ylivelkaantumisen johtaessa maksuhäiriömerkintään se voi estää esimerkiksi vuokra-asunnon, kotivakuutuksen ja puhelinliittymäsopimuksen saamisen.

Valtioneuvoston tämänvuotisen selvityksen mukaan jopa 60 prosenttia toimeentulotukea saaneista oli ulosotossa saman vuoden aikana. Ulosottojärjestelmän inhimillistäminen vaikuttaa selvityksen mukaan suoraan yhteiskunnan pienituloisimpien ryhmään ja suojaosan korottaminen välittömästi heidän taloudelliseen asemaansa.

– Suojaosan kasvattamisen lisäksi ulosottovelkojen vanhenemisaika on laskettava, Saramo vaatii.

– Vanhenemisajan tulee olla korkeintaan viisi vuotta. 15 vuotta on liikaa ja pidempi kuin monissa muissa maissa. Ylitsepääsemättömän velkataakan kantaminen 15 vuotta on kohtuutonta. Velkaantuneelle on tarjottava nopeampi reitti takaisin ihmisarvoiseen elämään.

Määrä kasvaa

Ylivelkaantuneiden määrä on kasvanut Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 80 tuhannella henkilöllä. Erityisesti yli 65-vuotiaat naiset ovat ylivelkaantuneet menneellä vuosikymmenellä. Koronapandemia on pahentanut velkaongelmia entisestään.

Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut ylivelkaantumisen ja siihen liittyvien ongelmien vähentämiseen. Hallituksen esitys maksuhäiriömerkintöjen keston lyhentämisestä annettiin eduskunnalle kesällä ja se tulee käsittelyyn syksyllä. Esitystä positiivisesta luottorekisteristä odotetaan vaalikauden loppuun mennessä.