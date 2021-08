Antti Yrjönen

Kansanedustaja Jussi Saramo valittiin vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi.

Vantaalainen Jussi Saramo on vasemmistoliiton eduskuntaryhmän uusi puheenjohtaja. Hänet valittiin tehtävään perjantaina eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa.

Eduskunnan työ- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajaksi vasemmistoliitto valitsi riihimäkeläisen kansanedustajan Aino-Kaisa Pekosen. Hän toimi kesäkuun lopulle sosiaali- ja terveysministerinä.

Varapuheenjohtajat jatkavat

Saramo astuu ryhmää kaksi vuotta johtaneen Paavo Arhinmäen tilalle.

Saramo astuu ryhmää kaksi vuotta johtaneen helsinkiläisen Paavo Arhinmäen tilalle. Arhinmäki aloitti elokuun alussa Helsingin kulttuuritoimesta vastaavana apulaispormestarina.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajana jatkaa keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski ja toisena varapuheenjohtajana raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen.

Pitkään politiikassa

Saramo on 42-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja ja toimi opetusministeri Li Anderssonin sijaisena tämän äitiysloman ajan kesäkuun lopulle. Hän on myös vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja.

ILMOITUS

Saramo tuli eduskuntaan Solaris-lomien toiminnanjohtajan työstä. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Vasemmistonuorten puheenjohtajana, eduskunta-avustajana, vasemmistoliiton poliittisena sihteerinä, ministerin erityisavustajana, nuoriso-ohjaajana ja huoltomiehenä.

Hän on Vantaan ja oli aiemmin Porvoon kaupunginvaltuuston jäsen.

Hän on kahden lapsen isä ja naimisissa Minttu Sillanpään kanssa. Myös Sillanpää on Vantaan kaupunginvaltuutettu. Koulutukseltaan Saramo on datanomi.