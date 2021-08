Antti Yrjönen

Vasemmiston Myllykoski: Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, mutta työehtojen toteutumista on vahdittava.

Vasemmistoliiton nakkilalainen kansanedustaja Jari Myllykoski on huolissaan ulkomaisen työvoiman työehdoista.

– Tarve ulkomaiselle työvoimalle on tosiasia, jolta ei kannata ummistaa silmiään, Myllykoski sanoi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa.

– Kun sitä tänne houkuttelee, pitää huolehtia, että muualta tulevat saavat tehdä työnsä samoin ehdoin, samalla palkalla ja yhtä turvallisesti kuin täällä jo olevat.

”Työntekijän puolustajat, niin suomalaisen kuin tänne muualta tulevan, ovat käymässä vähiin”.

Kynsin hampain

Myllykoski arvioi, että työehtosopimusten yleissitovuudella on työperäisessä maahanmuutossa tärkeä rooli.

– Yleissitovuuden puolesta on nyt taisteltava kynsin ja hampain. Työehtojen toteutumista on vahdittava silmä kovana, ja työnantajajärjestöjen pyrkimykset yleissitovuuden murentamiseksi on torpattava. Erityisesti työlainsäädäntöä on vahvistettava, jos sopimusjärjestelmä heikkenee, Myllykoski sanoo.

ILMOITUS

Puolta pienempi palkka?

Myllykoski varoittelee tilanteesta, jossa ulkomainen työvoima ajautuu työskentelemään työehtosopimusten ulkopuolelle. Hän huomauttaa, että jos muualta tulevalle voi maksaa puolta pienempää palkkaa ilman kuittia, ja jos työntekoa varten maahan muuttaneen työturvallisuudesta voi huoletta viis veisata, jäävät verotulot saamatta ja huoltosuhde korjaamatta.

Lisäksi Suomessa jo olevat jäävät ilman työtä ja rehellinen työnantaja jää ilman tilauksia.

– Tämä on epärehellisen porvarin salainen haave, jota ollaan tekemässä todeksi horjuttamalla sopimusjärjestelmää ja sitä mukaa yleissitovuutta, Myllykoski sanoo.

– Työntekijän puolustajat, niin suomalaisen kuin tänne muualta tulevan, ovat käymässä vähiin. Vasemmiston on pysyttävä vahvana ja juurilleen uskollisena ja pitää työntekijän puolia, oli hän syntynyt missä hyvänsä.