Lehtikuva/Adrian Dennis

Katsomot ovat taas pullollaan, mikä on palauttanut peliin takaisin sen aidon hengen.

Viime viikonvaihteessa käynnistyneessä Valioliigassa eletään taas kuin ennenkin Ison-Britannian poistettua koronarajoitukset. Terveysturvallisuus on aina oma ehdottoman tärkeä näkökulmansa, mutta varmasti kaikkien mielestä oli valjua seurata äänitehosteilla varustettuna peliä telkkarista.

Mikään ei ole suistanut suurseuroja huipulta. Kaikkien aikojen suurimman brittikaappauksen Jack Grealishin muodossa tehnyt Manchester City on suurin suosikki. Sadan miljoonan punnan hintalapun itselleen saanut 25-vuotias Grealish tulee kuittaamaan 200 000 punnan viikkopalkkaa. Se ei välttämättä riitä Harry Kanelle, jos tämä seuraa maajoukkuekaveriaan Etihadille. Siirtohaluja uhkuva Kane ei pelannut ensimmäisessä sarjaottelussa Tottenhamin riveissä juuri Cityä vastaan oltuaan lomalla Yhdysvalloissa ja karanteenissa sen jälkeen.

Kane on toki rekisteröity Tottenhamin pelaajalistalle torstaina pelattavaan Konferenssiliigan otteluun Pacos de Ferreiraa vastaan, mutta tämä ei estä mahdollisia otteluita toisen seuran riveissä Mestareiden Liigassa. Kanea tuskin kiinnostaa ottelut esimerkiksi HJK:n kaltaisten vastustajien kanssa, kun vaihtoehtoina on vääntö Real Madridia tai PSG:ta vastaan.

Vaihtelu saattaa muutenkin virkistää, kun mahdollisuus olisi pelata Sergio Aguerolta vapautuneen kymppipaidan saaneen Grealishin kaltaisten tähtien kanssa. Aston Villan aiempi tähti ei tosin pelannut vuosi sitten edes maajoukkueessa, mutta nyt Kanen ja Grealishin yhteistyö oli viedä Englannin historialliseen EM-kultaan saakka.

Kaikesta huolimatta Tottenham voitti Manchester Cityn 0–1 viime sunnuntaina. Tarvitseeko Tottenham edes Harry Kanea? Jää nähtäväksi tuleeko Citylle uhkaajia. Liverpoolin toissa kauden mestaruus saattaa jäädä suonenvedoksi. Kloppin ryhmä ei vakuuttanut viime kaudella, ja esimerkiksi Manchester Unitedin Ole Gunnar Solksjärillä on nyt viimeinen näytön paikka. Old Traffordille vaaditaan jo pokaaleja. Unitedin Paul Pogbaa ollaan vaihteeksi viemässä pois seurasta. Huhut vellovat vahvimmin PSG:n suuntaan, vaikka vasta ensi kaudeksi. Palkka olisi The Independentin mukaan jopa 600 000 euroa viikossa.

Jatketaan vielä hieman rahamäärien pöyristelyllä. Romelu Lukaku siirtyi Chelseaan Interistä 115 miljoonalla eurolla. Belgikärki saattaa olla kentällä jo tulevana viikonloppuna kun Crystal Palacelle avauskierroksella 3–0 maalein kyytiä antanut Chelsea kohtaa toisessa paikallisottelussa 0–2 Brentfordille hävinneen Arsenalin.

Valioliigassa siirtosummat eivät laske – palkkalukemista puhumattakaan. Raha ei tosin välttämättä tuo menestystä. Esimerkiksi Manchesterin joukkueista United maksoi pelaajilleen 45 miljoonaa euroa enemmän palkkaa kuin mestari-City.

Vakiolapulta löytyy tietenkin Englannin sarjoja. Kohteessa yksi Manchester City kohtaa Teemu Pukin Norwichin. Vierasjoukkue hävisi Liverpoolille ensimmäisen ottelunsa 3–0. Tappio Tottenhamille sisuunnutti varmasti kotijoukkueen, jonka materiaali on vain yksinkertaisesti häikäisevä. Varma ykkönen.

Championshipiin viime kauden päätteeksi pudonnut Sheffield United lukeutuu nousijasuosikkeihin. Joukkue vaihtoi valmentajansa mannermaisempaa pallonsiirtelyä suosivaan Slavisa Jokonoviciin, joka on ”Bladesin” ensimmäinen ulkomailta tuleva valmentaja koskaan. Muutos on siis suuri. Vastaantuleva Huddersfield sai kotiavauksessaan 1–5 kuokkaan Fulhamilta. Ottelusta tulee silti tiukka. Ykkönen ja risti.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 21.8. klo 16.58. Kyseessä on bonuskierros, jossa 13 oikein voittoluokkaan lisätään 250 000 euroa. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1(2), 1(2), 1, 1, 1, 2, 1(X), 1(X), 2(X), 2(X), 1, 1.