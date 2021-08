Janne Toivoniemen Sateenkaarimurhat avaa filosofisesta etsivätoimistosta kertovan sarjan.

Sateenkaarimurhat on erikoisin lukemani suomalainen dekkari. Vielä on sulateltavaa siinä, onko kyseessä oikeasti hyvä dekkariavaus Janne Toivoniemeltä vai vain kummallinen kuriositeetti.

Trendikkäillä Kallion kaduilla sykkivässä dekkarissa mainostoimiston menestyvä copywriter Kimi Kataja ja varakkaan perheensä rahoilla kapitalismin ja nykyajan kritiikkiä harjoittava pyylevä ja lyhytkasvuinen Benny Serlin perustavat filosofisen etsivätoimiston. Sen tarkoitus on selvittää heidän ystävänsä murha, josta epäillään toista ystävää. Murha on tapahtunut homobaarissa vietetyn drag queen -illan jälkeen ja siitä epäillään uhrin miesystävää.

Kyllähän Sateenkaarimurhissa rikostakin tutkitaan ja etsiväntointa harjoitetaan, mutta enemmän se on romaani nykyajan ilmiöistä. Mukana on menestyvä iloisista veronmaksajistaan tunnettu peliyhtiö, äärioikeistolainen katupartio, sosiaalisen median ilmiöitä, Kallion kapakat ja vieläpä haistatteleva esseisti, jolla saattaa olla yhtymäkohtia todellisuuteen.

Romaanin kiinnostavin hahmo on ilman muuta psykedeelisen empirismin kehittänyt filosofi Benny Serlin. Tajuntaa laajennetaan ahkerasti psykedeeleillä, kannabiksella ja kokaiinilla. Jostain sieltä kautta rikoksenkin pitäisi ratketa Bennyn filosofian mukaan.

Täysin eriparisen elitistisen Kimin ja väärin ymmärretyn filosofi Bennyn pitkään jatkunut ystävyys selitetään järkeen käyvästi.

Taustatukea Kimi ja Benny saavat kovapintaiselta ja pitkäpinnaiselta poliisilta Anne Seppäseltä, joka on kirjan sekopäisessä henkilögalleriassa melkein normaali tapaus.

Bennyn filosofia on hauskaa luettavaa, mutta sitä on vähän liikaa. Muuten Toivoniemen juttu kulkee rennosti ja vaivattomasti. Dialogi on aitoa.

Rikosjuttukin paketoidaan näppärästi. Sateenkaarimurhat voisi olla vieläkin hulvattomampi, mutta tällaisenakin se on aika ällistyttävä tapaus. Ei ole mitään, mihin suomalainen dekkari ei taipuisi vuonna 2021.

Janne Toivoniemi: Sateenkaarimurhat. 288 sivua, CrimeTime.