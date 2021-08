IPS/Mallika Aryal

Nepalissa on pulaa naisten tarvitsemista lääkkeistä

YK:n väestörahasto Unfpa on toimittanut Nepaliin 1,6 miljoonaa ehkäisypillerikiekkoa ja 776 000 ehkäisypiikkipakkausta. Niillä arvioidaan ehkäistävän 75 000 ei-toivottua raskautta, 22 000 vaarallista aborttia ja 80 kuolemaa synnytykseen.

– Tuki tuli juuri oikeaan aikaan, sillä Nepal oli ehkäisyvälinepulan kynnyksellä. Nämä tarvikkeet auttavat viranomaisia vastaamaan koronapandemian aikana kasvaneeseen perhesuunnitteluavun tarpeeseen, Nepalin terveysministeriön perhehyvinvointijaoston johtaja tri Tara Nath Pokhrel sanoo.

Ilman koronaakin Nepalin lääkehuolto yskii eikä etenkään erityisesti naisten tarvitsemia lääkkeitä ole aina riittävästi.

Viime vuonna eniten puutetta oli misoprostolista, jota käytetään sekä aborttipillerinä että synnytyksen jälkeisen verenvuodon hillitsemiseen. Synnytyksen jälkeinen verenvuoto on nepalilaisten kotisynnyttäjien yleisin kuolinsyy. Koronasulun ansiosta kotisynnytysten määrä räjähti ja sairaalasynnytysten määrä putosi alle puoleen aiemmasta. Samalla synnytyksen jälkeiseen verenvuotoon kuolleiden äitien määrä kasvoi. Tänä vuonna lääkettä on ollut saatavilla, mutta äitikuolemia on edelleen tavallista enemmän.

Lisääntymisterveyttä tulisi priorisoida



Misoprostol on huolettanut Nepalin terveysviranomaisia jo vuodesta 2010. Sitä ennen lääkkeen toimittamisesta vastasi Yhdysvaltain sponsoroima projekti. Projektin loputtua Nepal otti misoprostolin osaksi virallista hankintajärjestelmäänsä.

Vuonna 2014 kahdeksaa terveysministeriön työntekijää syytettiin kehnolaatuisen ja ylihinnoitellun misoprostolin maahantuonnista. Vaikka syytteet aikanaan hylättiin, misoprostol muuttui viranomaisten silmissä arveluttavaksi. Entinen ministeriön työntekijä kertoo, että uusien vaikeuksien pelossa ei enää uskallettu ottaa lääkettä valtion hankintaohjelmaan.

Misoprostol oli vähissä jo ennen vuoden 2015 maanjäristyksiä, jotka tappoivat lähes 9 000 ihmistä ja sotkivat toimitusketjut. Kaksi vuotta myöhemmin terveydenhoito siirrettiin osittain valtiolta paikallisille viranomaisille, jotka eivät olleet valmistautuneet muutokseen. Kaikki paikallishallinnot eivät myöskään nostaneet terveydenhoitoa prioriteettilistansa kärkeen.

Ei olekaan ihme, että Unfpan Nepalin edustaja Lubna Baqi kehottaa Nepalin hallitusta ja sen yhteistyökumppaneita priorisoimaan lisääntymisterveyttä.

