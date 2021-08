Jenni Maria Könönen

Lahdessa on kesän mittaan käyty puolueiden välillä kamppailua luottamuspaikoista.

Kolmen suurimman puolueen liittoutuminen Lahdessa kuntavaalien jälkeen nostaa pienempien ryhmien kiukkua Lahdessa. SDP:n, kokoomuksen ja perussuomalaisten liittouma pani toimielinten paikkajakoon vaikuttavan hallintosäännön yllättäen kesällä uusiksi. Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutetun Elisa Lientolan mukaan isot valtuustoryhmät hyötyvät muutoksesta.

– Se muuttaa kaikkien toimielinten kokoa niin, että se leikkaa pienempien ryhmien koalitiolta paikkoja. Joissain kohdissa taas on lisätty paikkamääriä niin, että se lisää suurten paikkamääriä, Lientola sanoo.

Hän pitää hallintosäännön muuttelua vaalien jälkeen pyöristyttävänä ja moraalittomana

”Ei täällä kukaan muu pyri tekemään vasemmistolaista politiikkaa”.

– Hallintosääntö tulee valmistella huolellisesti lakimiesten kanssa. Se pitää tehdä kaupungin parasta ajatellen eikä omien paikkojen optimoimiseksi, hän sanoo.

Demareiden toiminta ihmetyttää

Lientola ihmettelee erityisesti SDP:n toimintaa. Hän arvioi pelaamisen syyksi sen, että demareita kiukuttaa kesäkuun vaalitulos. Aiemmin SDP ja kokoomus ovat muodostaneet yhdessä enemmistön valtuustossa.

ILMOITUS

– Demareille on kaupungin asioiden hoitamista tärkeämpää on asemien säilyttäminen. Heillä ilmeisesti on joku ihmeellinen pelko tehdä sosialidemokraattista politiikkaa. Niinpä SDP antaa vallan kokoomukselle, ettei joudu tekemään sitä politiikkaa, mitä on luvannut äänestäjille. Nyt kaikissa elimissä on oikeistoenemmistö.

Helsingin Sanomissa SDP:n Marju Markkasen mukaan esimerkiksi kolme paikkaa kuntavaaleissa saanut vasemmistoliitto olisi voinut napata sivistyslautakunnan puheenjohtajuuden, mikä ei hänestä olisi oikein vaalituloksen perusteella.

– Tuo oli demareille suurin kauhistus, ei se, että he antavat kaiken vallan kaupungissa kokoomukselle, Lientola ihmettelee.

Hänen mukaansa SDP ei hyödy suurten liitosta eikä paljon edes kesällä kyhätystä hallintosäännön muutoksesta.

– Se on isoin ryhmä, mutta ei ole päättämässä mistään. Tällä muutoksella se varmistaa, että kokoomus saa aina kantansa läpi kaikissa meidän toimielimissä.

Pienet ryhmät toimivat yhdessä

Perinteisesti kaksi valtapuoluetta ovat ottaneet lähes kaiken, sillä Landessa jokaisen lautakunnan ja johtokunnan paikkajako alkaa suurten puolueiden valinnoilla.

Pienet ryhmät – Pro Lahti, vihreät, keskusta, vasemmistoliitto ja kristilliset – ovat muodostaneet vaaliliiton, jonka sisällä ne jakavat luottamuspaikat vaalituloksen mukaisesti. Pienillä ryhmillä on yhteensä 21 kaupunginvaltuutettua ja kokoomuksen, demareiden ja perussuomalaisten liitolla 28 valtuutettua.

Lientola muistuttaa siitä, että pienten ryhmien muodostama vaaliliitto ei vaadi enempää kuin mitä sille kuuluu vaalituloksen pohjalta.

– Jos pienet eivät olisi muodostaneet liittoa, vasemmistoliitto ei olisi saanut mitään paikkoja. Nyt se saa varapuheenjohtajuudet sivistysvaliokunnassa ja tarkastusvaliokunnassa. Lisäksi se saa yhden paikan rakennus- ja ympäristölupalautakunnassa, hän sanoo.

Alhainen äänestysprosentti

Lientola toteaa myös, että kuntalain mukaan paikat jaetaan vaalituloksen mukaan mukaan eikä niin, että enemmistö ottaa mitä haluaa.

– Lahdessa on alhainen äänestysprosentti. Sitä on turha ihmetellä tilanteessa, jossa suuren osan kuntalaisista äänellä ei ole kuntapolitiikassa juuri merkitystä eikä niitä kunnioiteta ollenkaan. Vain kokoomuksen ja demareiden ääni saisi kuulua vaalien jälkeen, hän kuvailee.

– Totta kai meidän pitää pitää kiinni paikoistamme, koska me olemme vastuussa äänestäjillemme. Meidänkin äänestäjien äänellä pitää olla tässä kaupungissa väliä. Emme voi vain yhteistyön nimissä luopua vaikuttamisen paikoista.

Hän sanoo, että olisi huolissaan tilanteesta, jos olisi äänestänyt SDP:tta

– SDP on saanut äänestäjiltä mandaatin ajaa niitä tavoitteita, joita lupasi ennen vaaleja, mutta nyt se ojentaa vallan kokoomukselle. Siinä ei kunnioiteta äänestäjiä.