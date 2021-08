Liisa Valonen

STTK: Panostukset osaamisen kehittämiseen on hallituksen tärkein työllisyystoimi.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja uuden teknologian käyttöönotossa on panostettava osaamis- ja muutosturvatarpeisiin. Näin linjaa keskusjärjestö STTK tavoitteitaan hallituksen budjettiriiheen.

Järjestö painottaa myös sitä, että vaikka koronakriisi ei ole ohi, on päätöksiä yhteiskunnan hallitusta avaamisesta välttämätöntä tehdä.

– Koronakriisin hoito on edelleen tärkeää, mutta myös yhteiskunnan terveysturvallinen avaaminen on välttämätöntä. Suomen on tehtävä talouspoliittisia ratkaisuja samassa tahdissa muun EU:n ja maailman kanssa, puheenjohtaja Antti Palola toteaa.

”Sote tarvitsee toiminnan uutta työnjakoa ja päällekkäisyyksien poistamista”.

– EU:n finanssipolitiikan sääntöjä on kehitettävä, ja Suomi voi olla siinä aloitteellinen.

Uusia tapoja tehdä töitä

STTK:ssa arvioidaan, että budjettiriihessä syyskuussa linjataan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokannustimesta, jolla voidaan vauhdittaa osaamisen vahvistamiseen tarvittavia resursseja.

– Uusien teknologioiden kehittämisestä ja käyttöönotosta seuraa laajoja osaamisvaatimuksia ja uusia työnteon tapoja, Palola arvioi.

– Osana ilmastoratkaisuja ja vielä tämän syksyn aikana on käynnistettävä selvitys työntekijöiden osaamistarpeista, työllistymisen edellytyksistä ja uusien työpaikkojen laadusta. Julkisten TKI-kannustimien ehdoksi on asetettava henkilöstön osaamisen kehittämisen elementtejä, kuten osaamiskartoitukset ja koulutussuunnitelma.

Lisää rahaa toiselle asteelle

STTK vaatii hallitusta vahvistamaan budjettiriihessä toisen asteen koulutuksen rahoitusta. Näin oppivelvollisuuden pidentäminen kyettäisiin toteuttamaan laadukkaasti ja yhdenvertaisesti koko maassa.

– Myös ammatillinen koulutus tarvitsee määräaikaista lisärahoitusta ja riittävän pysyvän rahoituksen vuodesta 2023 alkaen. Puhutaan noin 80 miljoonan euron lisäyksestä. Vastaavasti korkeakoulutuksen aloituspaikkojen lisääminen edellyttää riittävää rahoitusta.

Järjestö muistuttaa hallituksen jo linjanneen työllisyyttä tukevista toimista, joista monet kuitenkin ovat edelleen valmistelussa.

– Pohjoismainen työnhaun malli, työttömän palveluprosessin kehittäminen, palkkatuen käytön lisääminen ja kehittäminen sekä oppisopimuksen käytön lisääminen on saatava nopeasti voimaan, Palola sanoo.

Oleskelulupamenettelyä pitää helpottaa

Järjestö arvioi, että osaajapulan ratkaiseminen ja kansainvälinen rekrytointi edellyttävät rivakoita toimia.

– Hallitus on aiemmin linjannut oikein mitoitetut tavoitteet työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton lisäämiseksi. Markkinointia pitää kehittää sekä työ- ja opiskeluperusteista oleskelulupamenettelyä uudistaa tulijalle helpoksi, nopeaksi ja ennakoitavaksi, Palola luettelee.

STTK muistuttaa myös siitä, että Sote-uudistuksen toteutuminen edellyttää riittäviä resursseja.

– Sote tarvitsee toiminnan uudelleenorganisointia, uutta työnjakoa ja päällekkäisyyksien poistamista, henkilöstön kouluttamista, investointeja ja palkkaharmonisointia. Sote-rahoitus on nostettava pohjoismaiselle tasolle, Palola toteaa.

Hallituksen budjettineuvottelut eli budjettiriihi käydään 7.–8. syyskuuta. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) antoi budjettiehdotuksensa viime viikolla.