Intian äärihindut ovat keksineet omalaatuisen tavan kiusata maansa musliminaisia: sosiaaliseen mediaan perustetaan tilejä, joilla jaetaan netistä haettuja musliminaisten kuvia ja ikään kuin huutokaupataan heitä.

Kiusaajat ovat koodanneet avoimen lähdekoodin sovelluksen nimeltä Sulli Deals. Sulli on äärihindujen musliminaisista käyttämä haukkumanimi.

Viime vuonna media-ammattilainen Sania Ahmed havaitsi, että hänen kuviaan huutokaupataan ja muokataan Sulli Deals -tileillä Twitterissä. Hän valitti Twitterille ja otti yhteyttä myös poliisiin, mutta ei saanut vastakaikua.

– Ensin löysin Twitter-tilin, jossa huutokaupattiin pakistanilaisia musliminaisia. Kun kantelin asiasta, minut ensin blokattiin tililtä ja sitten seurasi hirveä trollaus ja törkeyksien syytäminen, Sania Ahmed kertoo.

- Minua on aiemmin uhattu raiskauksella, happohyökkäyksellä ja tapolla. Tämä oli kuitenkin erilaista, sillä kyse ei enää ollut vain minusta, vaan monista muistakin naisista. Hämmästyin, että nämä miehet olivat nähneet niin paljon vaivaa ja ladanneet kaikki meistä löytämänsä kuvat.

Tarkoin valitut kohteet



Myös Farah Mirza löysi kuvansa Sulli Deals -sovelluksesta. Löytö sai hänet huolestumaan turvallisuudestaan.

- Seksuaalinen häirintä verkossa muuttuu herkästi häirinnäksi myös tosielämässä. Niillä on minun kuvani. Niillä on minun nimeni. Ne saavat helposti lisätietoja minusta. En tunne oloani turvalliseksi sen enempää verkossa kuin arkielämässäkään, Mirza sanoo.

– Hyökkäykset eivät ole satunnaisia. Kohdenaiset valitaan tarkoin. Me kaikki olemme muslimeja. Meillä on ääni ja me olemme käyttäneet sitä kritisoidaksemme hallituksen politiikkaa, Mirza selittää.

Ilmaisunvapauskysymyksiin erikoistunut toimittaja Geeta Seshu sanoo, että Sulli Deals -huutokaupat ovat vain viimeisin naisvihan ja pelon ilmentymä.

– Järjestäytyneet ryhmät käyttävät internetiä lietsoakseen vihaa ja väkivaltaa. Viiveet haitallisen aineiston havaitsemisessa ja poistamisessa ovat anteeksiantamattomia. Teknoyhtiöt kyllä ovat tietoisia ongelmallisesta sisällöstä. Ne sallivat sen levittämisen samalla kun teeskentelevät tietämätöntä tai voimatonta. Niille on tärkeää vain rahan tekeminen, Seshu toteaa.

Uskonto, sukupuoli ja politiikka



Musliminaisiin kohdistuneiden verkkohyökkäysten innoittamana yli 800 naisjärjestöä ja yksityishenkilöä allekirjoitti Intiassa julkilausuman, jossa tuomitaan häirintä ja väkivalta. Siinä todetaan, että luomalla tietokannan äärioikeistolaista hinduylivaltaa vastustavista musliminaisista äärihindut pyrkivät vaientamaan heidät.

Kohteiksi joutuneet naiset eivät välttämättä ole olleet poliittisesti aktiivisia. Maalittamiseen on riittänyt pelkkä islaminusko ja sosiaalisessa mediassa näkyminen.

– En ole poliittisesti aktiivinen, vaikka olenkin Twitterissä. En tehnyt muuta kuin tviittasin Sulli Dealseja vastaan, mutta se riitti, että myös minun kimppuuni hyökättiin, lentäjä Hana Mohsin Khan kertoo.

– En pelkää, eikä tämä estä minua toimimasta. Mutta olen vihainen siitä, että minun kuvani ja käyttäjänimeni pyöri tietämättäni huutokaupoissa kolme viikkoa.

Khan teki rikosilmoituksen poliisille ja tviittasi kuvan ilmoituksestaan.

– Haluan saada pelkurit maksamaan teoistaan. En aio vain niellä näitä toistuvia rikoksia. Jos hyökkäät minun kimppuuni, minä vastaan samalla mitalla. Olen epäpoliittinen henkilö ja minut on otettu maaliksi vain uskontoni ja sukupuoleni vuoksi.

Demokratia vaarantuu



Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) on kiinnittänyt huomiota myös Intian hallituksen linjauksiin ja toimiin maan vähemmistöjä kohtaan.

”Sen jälkeen kun Modi tuli valtaan vuonna 2014, hänen hallituksensa on tehnyt useita lainsäädännöllisiä ja muita toimia, jotka ovat oikeuttaneet uskonnollisten vähemmistöjen syrjintää ja mahdollistaneet väkivaltaisen hindunationalismin. Hallituksen toimet ovat lietsoneet yhteisöjen välistä vihaa, luoneet syviä repeämiä yhteiskuntaan ja johtaneet vähemmistöyhteisöissä pelkoon ja epäluuloon viranomaisia kohtaan”, HRW:n lausunnossa todetaan.

”Hallitsevaan hindunationalistiseen Bharatiya Janata puolueeseen sisäänleivotut ennakkoluulot ovat tunkeutuneet aiemmin itsenäisiin instituutioihin, kuten poliisiin ja oikeuslaitokseen. Ne ovat voimaannuttaneet nationalistijoukkioita uhkaamaan, häiritsemään ja hyökkäämään uskonnollisten vähemmistöjen kimppuun vailla rangaistuksen pelkoa.”

– Internetiä sääntelevät ja sensuroivat valtio ja yksityiset yritykset. Kun sen enempää valtio kuin yksityiset yrityksetkään eivät ryhdy toimiin oman käden oikeutta toteuttavia ryhmiä vastaan, ne vaarantavat ja lopulta tuhoavat demokratian, Seshu varoittaa.

