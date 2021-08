Lehtikuva/Johannes Eisele

Maailma palaa edelleen, nyt on toimien aika

Ilmastokriisiä koskevat kirjoitukset toistavat usein itseään. Tästä saatiin jälleen muistutus, kun kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi uuden raportin. Siinä todettiin, että ilmaston lämpeneminen on kiihtynyt kovaa vauhtia.

Kuten vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä tässä lehdessä sanoo, sinänsä raportissa ei tullut esiin kovin paljon uutta. Mutta nyt pöytään lyötiin kaikkien aikojen kattavin tiederaportti ilmastokriisistä.

Jos ilmaston lämpeneminen halutaan pitää jossain määrin siedettävänä, on maailmalla kiire. Pariisin ilmastosopimuksessa kaikki allekirjoittajamaat sitoutuivat pitämään lämpenemisen 1,5 asteessa esiteolliseen aikaan verrattuna. Tuo raja ylittyy noin kymmenessä vuodessa nykytahdilla. IPCC:n mukaan lämpeneminen on kuitenkin mahdollista rajoittaa siihen, jos koko maailma saadaan niin sanotusti hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Siihen on alle 30 vuotta aikaa.

Sinänsä päästöjen pudottaminen on helppoa. Erityisesti fossiilisten polttoaineiden käyttö pitää lopettaa mahdollisimman nopeasti.

Ongelma vain on, että kapitalismi elää tuosta. Siksi päästöttömyys onkin paljon helpommin sanottu kuin tehty. Jonkinlainen järjestelmänmuutos on välttämätön.

Helsingissä nähtiin elokuun ensimmäisenä viikonloppuna hieno esimerkki, miten vaikeaa ilmastokriisiä on sovittaa yhteiskuntaan. Pääkaupungin taivaalla järjestettiin iso lentonäytös, jossa esiintyivät myös hävittäjävalmistajat, jotka tarjoavat koneitaan Suomen puolustusvoimille.

7–10 miljardin hävittäjähankintaa on perusteltu täysin välttämättömänä Suomelle. Uusia hävittäjiä puolustusvoimat kyllä tarvitsee, mutta mielenkiintoinen on keskustelun sävy.

Siinä missä hävittäjien hankkimista perustellaan täysin välttämättömänä, tulee ilmastotoimien kohdalla usein esiin hintalappu. Mitä tämä tai tuo ilmastotoimi maksaa, kuulee usein kysyttävän. Tämän soisi muuttuvan.

Toinen ilmaston kohdalla tuleva väite on usein, että Suomi ei voi yksin ratkaista ilmastokriisiä. Ei tietenkään voi, mutta oma osuutensa Suomen ja suomalaisten tulee tehdä. Erittäin vauraana valtiona hiilijalanjälkemme on suuri.

Päätoimittaja