Lehtikuva/Markku Ulander

Andersson muistuttaa aikuisten vastuusta.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) puuttuu koronarokotusten edistymiseen twitterissä keskiviikkona toivottaessaan kaikille koululaisille turvallista, iloista ja innostunutta syksyn aloitusta. Koulut alkoivat pääosin tänään keskiviikkona.

Hän toteaa koronatilanteen olevan yhä epävarma.

– Korona on vaikuttanut aivan liikaa lasten ja nuorten elämään, nyt on ensisijaisen tärkeää turvata lasten oikeus oppimiseen ja koulun sosiaaliseen piiriin, Andersson kirjoittaa.

”Lapsen maailmassa korona-aika tuntuu ikuisuudelta”.

Hän perää aikuisten vastuuta.

– Lapsen maailmassa korona-aika tuntuu ikuisuudelta ja meidän aikuisten tehtävä on yrittää tehdä lasten elämästä mahdollisimman normaalia pandemian jatkuessa. Tärkein asia mitä me kaikki voimme tehdä, on ottaa rokote kun meidän vuoro on.

Kaksivuotinen esiopetus

Andersson kertaa myös koulumaailman tämänsyksyisiä muutoksia.

– Toisen asteen aloittava ikäluokka on ensimmäinen, joka on laajennetun oppivelvollisuuden piirissä ja saa maksuttomat oppimateriaalit.

– Erittäin merkittävä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkaa. Kokeilulla tavoitellaan tasa-arvoisempaa oppimispolun alkua.

Hän kertaa myös varhaiskasvatuksen uudistuksia: henkilöstömitoitusta vahvistetaan, asiakasmaksuja alennetaan ja yksityisestä varhaiskasvatuksesta tulee luvanvaraista.