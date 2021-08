Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Maapallon 1,5 asteen lämpenemisen taso ylitetään todennäköisesti viimeistään 2030-luvun alkupuolella, kertoo tänään julkaistu tuore hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) raportti.

Ilmastopolitiikan kunnianhimoa on nostettava kaikkialla, kirjoittaa vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson Facebookissa. Andersson viittaa tänään julkaistuun kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raporttiin, jonka mukaan ilmastonmuutos etenee vielä nopeammin ja tuhoisammin kuin mitä on tähän asti arvioitu. Ihmiskunnalta on loppumassa aika ilmastotoimien tekemiselle.

– Suomen kannalta on välttämätöntä, että saavutamme hiilineutraaliuden viimeistään vuonna 2035, mihin kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta ovat sitoutuneet. IPCC-raportin valossa tuon tavoitteen kiristäminenkin olisi perusteltua ja tarpeen, Andersson tiivistää.

Hallitus kokoontuu syyskuun alussa budjettiriiheen, jossa tehdään valtion ensi vuoden budjetti. Vasemmistoliitto linjasi jo kesän alussa, että budjettiriihen on oltava ilmastoriihi, Andersson huomauttaa.

– Ilmaston osalta meiltä puuttuu puolet niistä päätöksistä, joita hallitusohjelman tavoite edellyttää. Siksi hallituksen on syksyn budjettiriihessä linjattava toimista, jotka varmistavat Suomen ilmasto-, liikenne-, energia- ja maankäyttöpolitiikan johtavan hiilineutraaliuteen viimeistään vuonna 2035.

Andersson penää ilmastotoimia maataloudessa, liikenteessä, metsäteollisuudessa tai jossain muualla vastustavia puolueita linjaamaan omat vaihtoehtonsa, jolla hiilineutraalius saavutetaan. Päätöksentekoa ei ole enää varaa lykätä eteenpäin, hän linjaa.

– On myös aika sille, että jokaikinen meistä auttaa ilmastokriisin nostamisessa poliittisen agendan kärkeen. Painetta tarvitaan, jotta muutoksia jarruttavat puolueet saadaan toimimaan.

– Vasemmistoliitolle on tärkeää, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on myös sosiaalisesti oikeudenmukaista – niin kansallisesti kuin globaalisti. Ilmastopäätökset tarvitsevat rinnalleen myös oikeudenmukaista tulonjakoa ja veropolitiikkaa, Andersson päättää.

