Lehtikuva/Hoshang Hashimi

Yhä ahtaammalle joutunut hallitus vakuuttaa turvallisuustilanteen olevan hallinnassaan.

Taistelut Afganistanin hallituksen joukkojen ja äärijärjestö Talebanin välillä ovat jatkuneet maanantaina. Taleban valtasi viikonlopun aikana viiden maakunnan pääkaupungit ja sai maanantaina haltuunsa myös kuudennen pääkaupungin, Aibakin maan pohjoisosassa. Taleban yrittää nyt saada lisää jalansijaa myös maan eteläosassa.

Afganistanin puolustusministeriö kertoi maanantaina, että hallituksen joukot ovat surmanneet tai haavoittaneet satoja Talebanin taistelijoita viimeisen vuorokauden aikana. Yhteenottoja on ollut muun muassa Kandaharin ja Helmandin maakunnissa, jotka ovat perinteisesti olleet Talebanille vahvoja alueita.

Sisäministeriökin sanoi Talebanin kärsineen raskaita tappioita ja vakuutti turvallisuustilanteen olevan paranemassa.

Taleban on kiihdyttänyt hyökkäyksiään rajusti toukokuusta lähtien

Taleban on kiihdyttänyt hyökkäyksiään rajusti toukokuusta lähtien, jolloin Yhdysvaltain johtaman liittouman joukot aloittivat vetäytymisensä, joka on pian viety loppuun. Afganistanin turvallisuustilanne on heikentynyt dramaattisesti, ja Talebanin on pelätty pian ottavan koko maan haltuunsa. Ulkomaiset tarkkailijat ovat epäilleet hallituksen joukkojen iskukykyä ilman kansainvälisten joukkojen suoraa tukea.

Taisteluja sekä etelässä että pohjoisessa

Tähän asti Taleban on vallannut alueita lähinnä maaseudulta, mutta viime viikkoina se on pyrkinyt saamaan haltuunsa myös kaupunkeja ja ajamaan hallituksen joukot yhä ahtaammalle. Talebanin viikonloppuna valtaamat kaupungit olivat enimmäkseen varsin pieniä ja syrjäisiä. Jonkin etelän suuren kaupungin valtaaminen olisi kuitenkin äärijärjestölle merkittävä voitto.

Viime viikkoina Taleban on pyrkinyt valtaamaan etenkin Kandaharin ja Lashkar Gahin kaupunkeja. Hallituksen mukaan äärijärjestö on kuitenkin saanut haltuunsa vain pieniä alueita kaupunkien laitamilta.

Maanantaina Taleban kertoi yrittävänsä vallata Pohjois-Afganistanin suurimman kaupungin Mazar-i-Sharifin. Talebanit aikovat hyökätä kaupunkiin monelta suunnalta, sillä viikonloppuna äärijärjestö valtasi kaupunkeja sekä sen itä- että länsipuolelta.

Paikallisen poliisilaitoksen mukaan Talebanin väitteet ovat kuitenkin liioiteltuja ja niiden tarkoituksena on herättää pelkoa kaupungin asukkaissa.

Mazar-i-Sharifia pidetään olennaisena koko Pohjois-Afganistanin hallinnalle, joten sen menettäminen olisi hallitukselle paha isku.