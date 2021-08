Ira Koskinen

Emmastiina Hesso Ikä: 28 Kotipaikka: Pori Ammatti: Opiskelija Satakunnan Vasemmistonuorten puheenjohtaja Vasemmistonuorten hallituksen jäsen Porin kaupunginvaltuutettu (vas) vuodesta 2021

Emmastiina Hesso teki kuntavaalikampanjan pelkästään sosiaalisessa mediassa. Lopputuloksena oli valtuustopaikka ja roppakaupalla kannustavaa palautetta.

Kuntavaalien tuloslaskenta oli Vasemmistoliitolle poikkeuksellisen dramaattinen Porissa, sillä kaksi puolueen ehdokasta, Milka Tommila ja Emmastiina Hesso saivat tarkastuslaskennan päätteeksi molemmat tasan saman verran ääniä, 138 kappaletta.

Lopulta valtuustopaikka ratkesi kolikkoa heittämällä. Arpaonni suosi tällä kertaa 28-vuotiasta opiskelijaa Emmastiina Hessoa, josta tuli Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmän kuopus. Milka Tommilasta tuli ensimmäinen varavaltuutettu.

– Ajattelin jo, että ei ole mikään häpeä jäädä ensimmäiselle varasijalle, Hesso kertoo tunnelmistaan vaali-iltana. Se on oikeasti tosi hyvin sille, mitä lähdin tavoittelemaan, hän sanoo.

Hesso oli jo henkisesti varautunut siihen, että olisi jäänyt varavaltuutetuksi. Hän kertoo, että Porissa varasijapaikat antavat ensikertalaiselle hyviä mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa.

ILMOITUS

– Mutta kuitenkin siinä vaiheessa, kun valtuustopaikka oli varmistettu, huijarisyndrooma iski jo vähäsen päälle, ja ihmettelin että oikeasti, minäkö pääsin kaupunginvaltuustoon, Hesso naurahtaa.

– Se oli vähän absurdia. Kesti pari viikkoa totuttautua siihen ajatukseen, että kyllä minä olen nyt kaupunginvaltuutettu. Ja vielä tällaisella kampanjalla! Että minäkö oikeasti näillä jutuilla olen saavuttanut ihmisiä.

Emmastiina Hesso päätti jo varhaisessa vaiheessa tekevänsä sosiaaliseen mediaan painottuvan kuntavaalikampanjan. Alun perin Hesson tavoitteena oli tehdä sekakampanjaa, eli some-läsnäolon lisäksi hän aikoi olla paikan päällä jakamassa vaaliesitteitä turuilla ja toreilla, mutta paheneva koronatilanne sai hänet miettimään asiaa uudelleen. Lopulta Hesso päätti jättää katukampanjoinnin pois.

– Lupasin itselleni, että voin tehdä täysin oman näköiseni some-kampanjan. Lisäksi halusin ottaa selvää, kuinka pitkälle Porin kokoisessa kaupungissa oikein pääsee pelkästään somessa kampanjoimalla.

Hessolla ei ollut edes verkkosivua tai blogia, vaan hänen kampanjansa tapahtui täysin sosiaalisen median tileillä, enimmäkseen Instagramissa ja jonkin verran Twitterissä.

– Some-kampanjoinnissa oli se hyvä puoli, ettei minun tarvinnut laittaa päälle mitään roolia, vaan pystyin olemaan rehellisesti oma itseni. Olen somessani avoimesti sellainen kuin olen.

Some tavoitti nuoret nukkuvat

Sosiaalisen median kampanjalla pystyi tavoittamaan sellaisia nukkuvia äänestäjiä, jotka eivät torikahveille tulisi, Emmastiina Hesso arvioi. Lisäksi hän kertoo saaneensa paljon positiivisia viestejä sosiaalisen median kautta siitä, että monet nuoret ovat päässeet olemaan osana vaalikampanjointia esimerkiksi jakamalla Hesson julkaisuja omissa sosiaalisen median kanavissaan.

– Oli myös jopa vähän yllättävää, kuinka monet nuoret laittoivat mulle yksityisviestejä Instagramissa siitä, miten he äänestivät nyt ensimmäistä kertaa. Oli jopa noin 25-vuotiaita, jotka kertoivat minulle etteivät olleet äänestäneet ikinä missään vaaleissa, mutta nyt kävivät äänestämässä minua. Minä olin vaan, että ”Hienoa, tosi hyvä juttu!”

Porin kaupunginvaltuusto on vielä kesätauolla. Tulevalla valtuustokaudella Emmastiina Hesso aikoo keskittyä edustamaan erityisesti nuoria kaupungin päätöksenteossa. Hesson asialistalla ovat myös esteettömyysasiat, joista yhtenä konkreettisena esimerkkinä hän mainitsee Porin keskustan liikennevalot.

– Liikennevalojen äänimerkit ovat niin huonoja, että näkörajoitteiset ihmiset eivät voi kulkea keskustassa ilman avustajaa. Sen voisi korjata todella helposti vähän säätämällä liikennevalojen äänentoistoa, tai ihan vain ohjaamalla sitä ääntä paremmin.

Esteettömyyden lisäksi Hesso tahtoo panostaa tasa-arvoasioihin, kuten uuden translain soveltamiseen kuntatasolla. ViimeisenäHesso mainitsee myös kulttuurin merkityksen kaupungille.

– Kulttuuri on ihmeen hyvä työllistämisen tapa. Meillä on suuri kulttuurikeskus tässä kaupungin keskustan alueella käytettävissä, että sitä voidaan käyttää helposti työllistämään ihmisiä, mutta myös nostamaan kaupungin pitovoimaa. Sitä, että Porissa on hauskaa käydä, mutta sen lisäksi meille on hauska jäädä, Hesso summaa.