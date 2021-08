Lehtikuva/Roni Lehti

Elämme nopeiden muutosten ja kehityksen, mutta myös vakavien vaarojen ja riskien aikaa. Näemme ympärillämme hyvinvointia ja vaurautta, mutta samalla suurta kurjuutta, eriarvoisuutta ja väkivaltaa. Jopa koko ihmiskunnan tulevaisuus on uhattuna.

Suomen, Euroopan ja koko ihmiskunnan edessä on ratkaisevan tärkeitä valintoja. Elämä ei voi jatkua entisellään. On välttämätöntä etsiä vaihtoehtoja ja perusteiltaan toisenlaista kehitystä. Aikaa ei ole hukattavaksi, sillä monet ongelmat ovat kärjistyneet uhkaavasti.

Haluaisin luottaa ihmisten kykyyn ratkoa ongelmia, tehdä yhteistyötä, rakastaa ja luoda uutta. Ihmisten tieto ja tietoisuus monista ongelmista on lisääntynyt. Ymmärrämme kaikki, että maailma ei ole parannettavissa vain hyvällä tahdolla. Ongelmien poistamiseksi tarvitaan rakenteellisia, yhteiskunnallisia muutoksia, suunnitelmallista toimintaa ja – kuten kokemus osoittaa – ankaraa kamppailua suuren rahan valtaa vastaan.

Haluaisin rakentaa Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, joka on vapaa rahan vallasta, työttömyydestä, eriarvoisuudesta, ympäristön tuhoutumisen uhkista ja sodista. Päämääräni on aina ollut kansanvaltainen, demokraattinen, solidaarinen ja rasismiton suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, uudenlainen inhimillinen sivilisaatio joka perustuu luonnonsuojeluun. Kun luonto voi hyvin, niin jokainen sen osakin kukoistaa, ja ihminenhän on yksi osa tätä kokonaisuutta. Olisiko tullut meidänkin aika lunastaa paikkamme tässä maailmankaikkeudessa niin kuin sen on luonto tarkoittanut. Eräs viisas intiaani on todennut: ”Kun viimeinenkin puu on kaadettu ja viimeinenkin joki on saastutettu ja kun viimeinen kala on pyydystetty, niin silloin vasta ihminen ymmärtää, että rahaa ei voi syödä. Maa ei kuulu sinulle vaan sinä kuulut maalle.”

Jorma Talikka

Janakkala