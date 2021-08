Antti Yrjönen

Opetusministeri Li Anderssonin avustajakunnassa on tapahtunut muutoksia. Niiden taustalla on hallituskauden alussa Anderssonin valtiosihteerinä aloittaneen Minna Kelhän siirtyminen Opetushallituksen pääjohtajaksi.

Uutena valtiosihteerinä on aloittanut Dan Koivulaakso, joka aiemmin työskenteli erityisavustajana ministeriryhmän sihteerinä. Ministeriryhmän sihteeri on käytännössä korkea-arvoisin erityisavustaja.

– Työ on tiedonkulkua tästä ja sisällöistä oman ministeriryhmän suuntaan ja toisaalta oman eduskuntaryhmän suuntaan. Aika paljon on koordinointia eri tahojen välillä. Maailma on aika paljon monimutkaisempi kuin hallitusohjelmien tekstit. Vaikka ohjelma onkin perusteellinen, vaatii sen toteuttaminen kaikkien pienten asioiden yhteensovittamista neuvotteluteitse, Koivulaakso kuvaili työtään viime keväänä KU:n haastattelussa

Koivulaakson tilalle ministeriryhmän sihteeriksi on nimitetty Henri Purje. Purje työskenteli aiemmin talouspolitiikasta vastaavana erityisavustajana. Viime vaalikaudella Purje työskenteli vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä talouspolitiikasta vastaavana poliittisena asiantuntijana.

Purjeen tilalle talouspoliittiseksi asiantuntijaksi on nimitetty Lauri Holappa, joka on tällä työskennellyt jo pariin otteeseen erityisavustajana paikkaamassa perhevapailla olevia erityisavustajia. Holappa on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori. Hän väitteli viime vuoden toukokuussa Helsingin yliopistossa.

Lue lisää: Dan Koivulaakso tekee hallituksessa evoluutiota, ei revoluutiota – vasemmiston ministeriryhmän sihteeri sovittelee asioita ja toimii tiedonviejänä