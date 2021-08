Lehtikuva/Martin Bernetti

Yhdysvallat joutuu luomaan nahkansa uudelleen ja uudistamaan joukkuetta ja pelitapaa.

Tokion olympiajalkapallon mielenkiintoisimmat ottelut on jälleen kerran pelattu naisten turnauksen puolella. Miesten olympiapeleissä urheilumaailman kaksi suurinta korruptiokoneistoa, Kansainvälinen olympiakomitea ja Fifa, ovat lyöneet päitään yhteen jo vuosikymmenien ajan, joten kisoissa ei nähdä vieläkään maailman parhaita miespelaajia.

Joukkueet koostuvat alle 23-vuotiaista nuorukaisista muutamilla vahvistuksilla höystettynä. Naisten otteluissa viheriöillä taitojaan esittelevät puolestaan kaikki maailman kärkipelaajat.

Yhdysvallat on ylivoimaisesti menestynein joukkue naisten jalkapalloilussa. Maa on voittanut kaksi edellistä maailmanmestaruutta ja vuodesta 1992 asti jaossa olleista olympiakultamitaleista se on kahminut palkintokaappiinsa kaikki yhtä lukuun ottamatta. Maailmanmestaruuksia USA:lla on neljä ja se ei ole koskaan jäänyt MM-kisoissa ilman mitalia.

USA lähti ylivoimaisena suosikkina myös Tokion turnaukseen. Tappiottomien otteluiden putki oli kasvanut ennen olympialaisia jo 44 ottelun mittaiseksi. Kivi lähti kuitenkin vierimään väärään suuntaan jo turnauksen avausottelussa, jossa Yhdysvallat hävisi Ruotsille maalein 0–3.

Jatkopaikka alkulohkosta varmistui lopulta niukasti maalieron turvin. Nouseva mahti Hollanti kaatui rankkareilla ensimmäisessä jatkopelissä, mutta organisoidusti puolustanut Kanada osoittautui lopulta Yhdysvalloille liian jyrkäksi vuoreksi – vaikkakin ottelun ratkaissut rangaistuspotkutuomio näytti kevyeltä.

Mahalaskun taustalla on lukuisia tekijöitä. Joukkueen runkopelaajat ovat jo suhteellisen iäkkäitä ja tuoretta verta ei ole ajettu sisään riittävästi viime vuosien aikana. Jatkuva menestys on kenties tehnyt joukkueen liian kylläiseksi. Taktisesti USA oli ennalta-arvattava erityisesti molemmissa tappio-otteluissa. Pallonhallinta ei johtanut tarpeeksi vaarallisiin tilanteisiin. Kanadaa vastaan Yhdysvallat laukoi 17 kertaa, mutta vaikutti kesyltä.

Supertähti Megan Rapinoe puhui Kanada-ottelun jälkeen joukkueen henkisestä tilasta ja sysäsi vastuuta alisuorittamisesta pelaajien suuntaan. Rapinoen mukaan joukkueen pelaamisesta puuttui ilo ja intohimo. Virkahenkilömäinen tekeminen johti kentällä huolimattomaan suorittamiseen perusasioissa. Yhdysvallat ei saanut esimerkiksi aikaan kovin pitkiä syöttöketjuja. Linjojen murtaminen ja maalipaikkojen löytäminen oli tämän takia vaikeaa.

Rion kisoissa 2016 Yhdysvallat kärsi shokkitappion Ruotsille puolivälierissä rangaistuspotkukilpailun jälkeen ja jäi ilman mitalia ensimmäistä kertaa. Kisojen jälkeen USA joutui luomaan nahkansa uudelleen silloisen päävalmentajan Jill Ellisin johdolla uudistamalla joukkuetta ja pelitapaa. Nyt on jälleen aika painaa reset-nappulaa.

Voitosta voittoon tähän asti purjehtinut Ruotsi on perjantaina pelattavan olympiafinaalin selkeä suosikki. Taktisesti kypsä joukkue on kyennyt modifioimaan pelaamistaan vastustajan vahvuuksia silmällä pitäen. Kivijalkana toimivat erinomaisesti organisoitu puolustus ja nopeat tilanteenvaihdot, mutta esimerkiksi USA:n Ruotsi yllätti alun korkealla prässillä, joka riisui ennakkosuosikin aseista.

Lauantain vakiokupongilta löytyy Englannin perinteisen FA Community Shield -ottelun ohella aina kiharaisen Championshipin avauskierroksen taistoja sekä muutama kotimaan sarjojen kohde.

Ykkösessä TPS on luonut eniten maalipaikkoja, mutta viimeistely on sakannut pahasti. Kasper Hämäläisen saapuminen joukkueeseen on vaikuttanut jo nyt positiivisesti ja ongelmat tullaan selättämään. Kohteeseen neljä varma ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 7.8. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 2, 1(x), 1, 2(x), 1(2), x(2), 1, 1, 1(x), x(1), 1, 1.