Vankien heikko rokotekattavuus edellyttää edelleen kontaktien rajoittamista.

Rokotekattavuus on Rikosseuraamuslaitoksen asiakkailla vankiloissa 20-50 prosenttia ensimmäisen rokotteen osalta ja täysi rokotussuoja on vasta 0-6 prosentilla vangeista. Kaikilla 18-vuotiailla suomalaisilla rokoteaste on yli 80 prosenttia vähintään yhden annoksen osalta ja yli 40 prosentilla on täysi rokotesuoja.

Vankien rokotehalukkuus on merkittävästi muuta yhteiskuntaa alhaisempi ja noin 50 prosenttia vangeista on halukkaita ottamaan vapaaehtoisen rokotteen. Vankiloissa rokottamisesta vastaa Vankiterveydenhuollon yksikkö.

Vangit vaihtuvat taajaan

Suomessa on koronaviruksen neljännessä aallossa pystytty välttämään laajat rajoitukset korkean rokoteasteen avulla, vaikka virus leviää tällä hetkellä laajasti. Vankilaympäristössä kontaktien rajoittaminen on kuitenkin välttämätöntä.

Vankien vaihtuvuus on myös nopeaa vankiloissa, kun osa vangeista siirtyy muualle tai vapautuu. Vankiloihin tulee myös uusia vankeja jatkuvasti tutkinta-, vankeus- ja sakkovankeja, joista osa on laitoksessa keskimäärin kaksi viikkoa. Uusien vankien osalta ei ole aina mahdollista saada heidän aiempia Covid-19 rokotetietoja.

Henkilökunta vankiloissa on osin nuorta eikä vankilahenkilökunnalla ole samanlaista prioriteettiasemaa rokotteisiin kuin laitoksissa toimivilla sosiaali- ja terveysalan toimijoilla. Merkittävä osa henkilökunnasta on saanut vasta ensimmäisen rokoteannoksen.

Suurin osa rokottamatta

Rikosseuraamuslaitos muistuttaa siitä, että koronavirus leviää tällä hetkellä Suomessa laajasti.

– Koska suurin osa vangeista on rokottamatta ja merkittävällä osalla henkilökunnasta on vain noin 35 prosentin suoja ensimmäisen rokoteannoksen avulla, koronavirus aiheuttaisi levitessään merkittävät vaikutukset sekä vankien hengelle ja terveydelle sekä Rikosseuraamuslaitoksen toimintakyvylle, laitos arvioi tiedotteessaan.

– Vankilassa vangin ei ole mahdollista omalla toiminnallaan vähentää tartuntariskiä, kuten muualla yhteiskunnassa. Nykyisessä tilanteessa rokottamattomien tartunnat voidaan estää vain estämällä viruksen pääsy vankiloihin rajoitusten avulla.

Tehosteannoksia vangeille annetaan lähiviikkojen ja kuukausien aikana ja täyden rokotesuojan osuus tulee lähitulevaisuudessa kasvamaan.

Kaikissa vankiloissa on tehty valmiussuunnitelmat koronaepidemian varalle ja Rikosseuraamuslaitoksen valmiusryhmä seuraa koronaviruksen tartuntatilannetta aktiivisesti. Tarvittaessa yksiköissä varaudutaan uusiin toimenpiteisiin. Tapaamisten ja poistumislupien rajoittaminen ja keskeyttäminen sekä toimintojen rajoitukset koskevat tällä hetkellä useita vankiloita eri puolilla Suomea.