Mervi Viteli

Kotka tunnetaan meripäivistään ja Junnu Vainion lauluista. Vanha työläisten ja ahtaajien satamakaupunki on uusinut kasvojaan ja pyrkii houkuttelemaan matkailijoita upeilla merimaisemillaan ja palkituilla kaupunkipuistoillaan.

Kotkalaiset ovat ylpeitä siitä, että jo 1700-luvulla alueella oli Ruotsinpyhtään 10 000 asukkaan linnoituskaupunki. Elettiin kuin kaupungissa, vaikka virallisia kaupunkioikeuksia ei ollut.

Linnoituskaupungin edustalla käytiin Ruotsin ja Venäjän suuret meritaistelut, ensimmäinen vuonna 1789 ja toinen kesällä 1790. Sodan aloitti Ruotsin Kustaa III, joka halusi vahvistaa asemaansa.

Sataman modernissa Merikeskus Vellamossa voi käydä tutustumassa Ruotsinpyhtään-salmen meritaisteluun. Salmi on kapea ja kivikkoinen ja taisteluissa tuhoutui kymmeniä laivoja miehistöineen.

Ensimmäisen taistelun voitti Venäjän Katariina II, mutta seuraavana vuonna Ruotsin laivasto otti suurimman merivoittonsa. Tämä ei kuitenkaan lisännyt Ruotsin valtaa.

Merikeskus Vellamossa on vaikuttava multimediaesitys meritaistelusta. Myös esineet ja tuon ajan ihmiset on elävästi kuvattu, joten nähtävää on niin aikuisille kuin lapsillekin. Siellä on myös Ruotsinpyhtään linnoituksen pienoismalli, jossa kohteet voi katsoa nappeja painamalla.

Palkittuihin puistoihin niittykukkia



Kotkan kaupunkipuistot on saanut kansainvälisen Vihreät puistot -tunnuksen. Puistot ovat entisen kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksosen elämäntyö ja niiden vaaliminen on ollut haastavaa uudelle kaupunginpuutarhurille.

Sibeliuksen puisto on klassisen pelkistetty, Fuksinpuistossa hehkuvat monenväriset atsaleat, Supukan vesipuistossa on upeita vesi- ja kivielementtejä ja Katariinan puistoalue jatkuu merenrantaan, jossa voi pelata vaikka rantapalloa ja skeitata.

Tänä kesänä puistoihin perustettiin luonnonniittyjä, joilla perinteiset ketokukat houkuttelevat pörriäisiä. Ehkä tämä oli liian iso muutos entiseen, sillä uusi kaupunginpuutarhuri erotettiin koeajalla.

Kalaa ajankohdan mukaan Varissaaressa



Kauniina päivänä voi suunnistaa pienelle merimatkalle Varissaareen. Saaren tunnetussa ruokaravintola Vaakussa menu on ajankohdan mukainen, kesällä tuoretta kalaa lähivesistä ja pehmeitä kasvisosekeittoja. Varissaareen on säännöllinen laivayhteys satamasta.

Suomen ainoa puuvenetelakka



Suomen ainoa Puuvenetelakka on Merikeskus Vellamon vieressä. Telakalle pääsee arkisin tutustumaan veneiden kunnostukseen ja näkemään myös komeita ja historiallisia purjeveneitä, joita siellä kunnostetaan ja säilytetään. Telakalla on joitakin uskomattoman kauniita kilpailupurjeveneitä.

Telakan rahoittaja on pankkiiri Henrik Andersin, jonka valtameriluokan historiallista vuonna 1938 Englannissa rakennettua Blue Marlin -purjevenettä kunnostetaan ja säilytetään telakalla. Veneveistäjä ja työpäällikkö Taneli Hakkarainen kertoo, että Blue Marlin -purjelaivan säilytys ja kunnossapitäminen on turvannut jo vuosia telakan työllisyyttä.

Illallinen Katariina toisen ja Kustaa kolmannen seurueessa



Venäjän Katariina II ja Ruotsin Kustaa III tapasivat Haminassa vuonna 1783 ja yrittivät parantaa suhteitaan. Pitkään sopu ei säilynyt, sillä Pyhtäänsalmen suuret meritaistelut käytiin jo muutaman vuoden kuluttua tapaamisesta.

Entisajan hallitsijoiden nokitteluun ja valtapeliin pääsee tutustumaan esityksessä, jossa voi saada roolin hallitsijoiden seurueen jäsenenä. Hovikäyttäytymiseen saa opastuksen Katariinan hovineidolta. Illallisella tarjoillaan sen seitsemää ruokalajia hovilliseen tyyliin.

Esitys on toteutettu Pyhtäänsalmen näyttelyn oheistuotteeksi, sillä näyttelyn on tarkoitus olla esillä vielä viiden kuuden vuoden ajan.