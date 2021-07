All Over Press/David Niviere

Hefun ainekset 5 desilitraa hampun siemeniä1.5 litraa vettäVahvaa harsokangastaTarjoa salaateissa, piirakoissa tai vaikka paistetun nuudelin kera.Ohje: vegaaniliitto.fi/hefu-eli-hampputofu/

Suomessa hamppua on viljelty vuosisatoja. Se hyödyttää myös kotipuutarhuria ja lähiluontoa.

Kansan Uutiset uutisoi toukokuussa sosiaali -ja terveysministeriön uudesta lakiesityksestä, jossa tultaisiin rajoittamaan hyötyhampun asemaa merkittävästi. Mikäli laki menisi sellaisenaan läpi, voi pienimuotoinen puutarhakasvattaminen olla tulevaisuudessa rikos.

Esitys kieltäisi myös kasvinjalostustoiminnan. Mikäli kasvinjalostustoiminta estyisi, ei Suomesta enää tulevaisuudessa tulisi Finolan kaltaisia maailmalle levinneitä maatalouslajikkeita.

Merkillistä uudessa lakiesityksessä on kuitenkin se, että siinä ei tunnisteta hyötyhampun asemaa yksityisten ihmisten puutarhassa. Yleissopimus ei kuitenkaan kiellä puutarhakulttuuria hampun ympärillä tai sen käyttöä teollisesti. Oikeastaan yleissopimuksessa todetaan, että nämä kaksi käyttötarkoitusta tulisi jättää huumausaineista koostuvan sisällön ulkopuolelle.

Jutussa esiintyvän neuvottelevan viranomaisen tulkinta ja vetoaminen huumausaineiden yleissopimukseen on vähintäänkin huolimaton.

Esityksessä halutaan selkiyttää hyötyhampun asemaa, mutta ainakaan jutussa esiintyvät asiantuntijat eivät ole samoilla linjoilla.

Hamppu kuuluu ensimmäisiin viljelyskasveihin maailmalla, ja näin se on ollut myös Suomessa. Hamppu saavutti asemansa varteenotettavana maatalouskasvina Suomessa 1700- ja 1800-lukujen aikana.

Lujarakenteista hampun kuitua on hyödynnetty Suomessa muun muassa tekstiileihin, kalastusverkkoihin ja köysiin. Hampusta on myös valmistettu seteleitä Tervakosken paperitehtaassa.

Hamppu toimii

vuoroviljelykasvina

Viimeistään keinokuitujen yleistyessä 1960- ja 1970-luvuilla hampun suosio hiipui. Samoihin aikoihin alkoi huumeiden vastainen sota.

Sota huumeita vastaan on kestänyt yli puoli vuosisataa, mutta kannabiksen käyttöä se ei maailmalla ole hidastanut. Kannabiksella tarkoitetaan hampun kukintoa. Kannabiksella on päihdyttävä vaikutus, ja se on Suomessa luokiteltu huumausaineeksi.

Hyötyhamppu-käsitteellä tarkoitetaan usein hamppulajikkeita, jotka eivät päihdytä. Hyötyhamppu voidaan jakaa pääasiallisten käyttötarkoitusten mukaan, mitä ovat kuidun tai öljyn tuotanto.

Suomalainen öljyhamppulajike Finola on saanut EU-tukiin oikeutetun sertifikaatin, eikä kukinto näin ollen sisällä päihtymiseen vaadittavaa määrää THC:ta. THC on hampussa esiintyvä päihdyttävä ainesosa.

Kannabiksen kieltolain takia hyötyhampun koetaan stigmatisoituneen, vaikka kasvissa ei ole mitään päihdyttävää.

Sen sijaan uudelleen muotiin tullutta hyötyhamppua voidaan käyttää vuoroviljelykasvina, vaikkapa perunapellolla. Näin yhdeltä pellolta on mahdollisuus saada kaksi satoa kesän aikana.

Kookkaan paalujuurensa ansiosta hamppu kuohkeuttaa pellon kerroksia. Syvälle ulottuvat juuret nostavat tärkeitä ravinteita muille viljelyskasveille.

Kasvin päistäreen eli hampun puumaisen osan voi halutessaan hyödyntää katteena kukkapenkissä. Sen lisäksi hamppurehu kelpaa maatalouseläimille.

Suurien lehtiensä ja jopa yli kaksimetriseksi kasvavan vartensa ansiosta hyötyhamppu varjostaa maaperää. Se on omiaan karsimaan rikkaruohoja pois kasvualustasta.

Öljyhampun siemen on

monipuolinen raaka-aine

Finola on verrattain kookkaita kuituhamppulajikkeita pienempi. Sen korkeus on noin puolitoista metriä. Finola on maailman ensimmäinen öljyhamppulajike, joka on saanut EU-sertifikaatin.

Siemenen painosta 35 prosenttia on öljyä, ja se sisältää monia tyydyttymättömiä rasvahappoja. Siemeniä on mahdollista sekoittaa rouheena rahkan ja puuron sekaan.

Finola-lajikkeen yksi kehittäjä Anita Hemmilä kertoo syövänsä nuoren kasvin latvoja sellaisenaan salaatin tai wokin seassa.

Siemenet kelpaavat linnuille, kun talven varalle tekee hamppulyhteitä. Kesän kukinnot ovat oiva apu myös pölyttäjille.

Siementen runsas öljypitoisuus antaa kesäkokille mahdollisuuden luovuuteen. Internet on pullollaan erilaisia ohjeita hampun hyödyntämiseksi.

Finola-lajikkeen kotisivuilla kerrotaan, että siementen öljystä saadaan aikaiseksi pähkinäinen salaatinkastike, kun hamppuöljyä sekoittaa etikkaan ja soijaan.

Kaupastakin löytyvän hampputofun eli Hefun tekeminen ei ole mahdoton tehtävä. Se on täysin vegaaninen, gluteeniton, laktoositon ja ympäristöystävällinen lähituote. Ja kun itse tekee, niin hefun voi maustaa haluamallaan tavalla.