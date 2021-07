USASOC News Service

Edes kongressi ei tunne Yhdysvaltojen salaista armeijaa, jonka sotilaat ja trollit ovat yksityisten yritysten palkkalistoilla.

Newsweek-lehti kertoi vastikään Yhdysvaltojen puolustusministeriön salaisesta ohjelmasta, jolla on 60 000 työntekijää ja 900 miljoonan dollarin vuosibudjetti. Lehden mukaan kyseessä on maailman suurin salainen armeija.

Salaisen armeijan palveluksessa on erikoisjoukkojen sotilaita, vakoojia, kielenkääntäjiä, tiedonhaun ammattilaisia, verkkotiedustelijoita ja trolleja.

Sotilaat osallistuvat terrorisminvastaisiin operaatioihin ja huippusalaisiin iskuihin sotatoimialueilla Afganistanista Länsi-Afrikkaan. Vakoojat työskentelevät usein ulkomailla matalan profiilin peiteammateissa, esimerkiksi liikemiehinä. Trollien tehtävänä on osallistua somekeskusteluihin ja pyrkiä manipuloimaan niitä.

Kaikille salaisen armeijan työntekijöille on luotu valehenkilöllisyys. Kukaan heistä ei ole virallisesti Pentagonin palkkalistoilla, vaan kaikki ovat yksityisten yritysten palveluksessa.

Väärennettyjen henkilöllisyyksien ja valehenkilöiden uskottavien taustatarinoiden luomista varten on olemassa oma yksikkönsä, jossa työskentelee tuhansia ihmisiä.

Pentagonin salaista ohjelmaa kutsutaan nimellä Signature Reduction, vapaasti käännettynä ”jälkien hävittäminen”.

Newsweekin mukaan ohjelma on niin salainen, ettei Yhdysvaltojen kongressi tunne sitä eikä ole koskaan käsitellyt sitä täysistunnoissa tai valiokunnissa. Lehden reportaasi salaisesta armeijasta perustui kahden vuoden tutkimustyöhön.

Salaisen ohjelman työntekijöille on hankittava väärennetyt passit, ajokortit, autojen rekisterikilvet, luottokortit, yhdistysten jäsenkortit, tekaistut osoitteet, perheet, uskottava henkilöhistoria, sometilit ja sopiva määrä keksittyjä sometilien seuraajia.

Pentagonin alaisuudessa toimivan operaatiosuunnittelukeskuksen työntekijät pitävät huolen siitä, että salaisiin operaatioihin lähtevien dokumentit ovat kunnossa. Keksityn luottotilin tapahtumien pitää vastata valehenkilöllisyyttä ja tämän oletettuja ostoja.

Tämä sama yksikkö maksaa myös ulkomaankomennuksella olevan henkilökunnan laskut, verot ja sotumaksut, jotta työntekijät voivat salaisen operaation jälkeen palata kotimaahan normaaliin siviilielämään.

Signature Reduction -ohjelma perustettiin Barack Obaman presidenttikaudella. Ensisijaisena tarkoituksena oli estää Venäjän ja Kiinan vakoiluviranomaisia saamasta puolustusvoimien salaisissa tehtävissä olevien henkilöllisyyksiä tietoonsa.

Ohjelman merkitys kasvoi, kun terroristijärjestö Isis vuonna 2015 julkaisi verkossa tuhansien Yhdysvaltojen armeijan työntekijöiden nimet, valokuvat ja osoitteet.

Signature Reduction -ohjelman operaatiosuunnittelukeskuksen henkilökunnalla on Newsweekin mukaan pääsy tietopankkiin, johon on tallennettu tiedot 300 000 aidosta ja väärennetystä Yhdysvaltojen ja ulkomaiden passista. Käytössä olleiden valehenkilöiden taustatarinat kaikkine yksityiskohtineen on tallennettu omaan tietopankkiin.

Yhdysvaltojen osavaltiot ovat olleet Newsweekin mukaan osallisia asiakirjojen tehtailussa. Pelkästään Washingtonin osavaltiossa on myönnetty satoja ajokortteja keksityillä nimillä. Osavaltion kuvernööri ei kysyttäessä tiennyt koko hankkeesta.

Ohjelman työntekijät pääsevät lehden mukaan myös muokkaamaan ulkomaiden tietojärjestelmiä. Ohituskaista-nimisessä projektissa hakkerit ovat ujuttaneet muiden maiden rajaviranomaisten tietojärjestelmiin vakoiluohjelman, jonka avulla sormenjälki- ja kasvontunnistustietoja voidaan vaihtaa peitetehtävissä olevan amerikkalaissotilaan rajatarkastuksen ajaksi.

Salaisen armeijan alaisuudessa tuotetaan myös erikoisempia keksintöjä, kuten äänettömiä sähkömoottoripyöriä, radiotaajuisen etätunnistuksen suojakilpiä, tiiliskivien sisään rakennettuja salakuuntelulaitteita tai afganistanilaisia perinneasuja, joista on tehty radiovastaanottimet ompelemalla niiden kankaaseen metrikaupalla kuparilankaa.

Pohjois-Carolinan maaseudulla toimiva firma on puolestaan keskittynyt maskeeraukseen ja valmistaa Pentagonin toimeksiannosta muun muassa silikonikasvoja ja sormenjälkien muuttamiseen tarkoitettuja silikonikäsineitä.