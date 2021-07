Antti Yrjönen

Ilmastokriisi on monella tapaa ihmisoikeus- ja eriarvoisuuskysymys, kansanedustaja Mai Kivelä muistuttaa kolumnissaan.

Tänä kesänä hellettä on riittänyt. Itsekin kirjoitan tätä tuulettimen vieressä hieman nuupahtaneena kuumuudesta. Osa meistä rakastaa hellepäiviä. Ja toki helteestä saa nauttia. Tällainen helle Suomessa on kuitenkin sään ääri-ilmiö ja ennätyshelteistä kertovat uutiset ovat siksi huolestuttavia. Eikä tämä rajoitu vain Suomeen. Esimerkiksi Kanadassa rikottiin äskettäin liki 50 asteen lämpötilaennätys. Myös Yhdysvalloissa on mitattu yli 50 asteen lämpötiloja. Tämä on johtanut muun muassa siihen, että Portlandissa ratikoita on jäänyt ajamatta, koska kaapeleiden johtoja on sulanut kuumuudesta.

Helle myös tappaa. Vaarallista helle on erityisesti ikäihmisille ja sairaille. Myös Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi hellekuolleisuuden lisääntyvän: hellejakson arvioidaan lisäävän ennenaikaisia kuolemia 200–400 ihmisellä.

Tiedämme, että ilmastokriisi lisää sään ääri-ilmiöitä ja tiedämme, että helteet yleistyvät. Se tarkoittaa, että kuumuuden aiheuttamista ongelmista tullaan kärsimään yhä enemmän. Ja kärsimään joutuvat varsinkin ne, jotka ovat jo valmiiksi heikommassa asemassa.

Ilmastokriisi onkin monella tapaa ihmisoikeus- ja eriarvoisuuskysymys. Kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia suojautua kuumuudelta: ei varaa viilennykseen tai mahdollisuutta vaikuttaa työntekopaikkaan tai työaikoihin. Yhdysvalloissa ihmisille on avattu hätäratkaisuna ”viilennyskeskuksia”, joihin paeta hellettä. Suomen helteissä erityisesti yksinasuvien iäkkäiden läheisten voinnista on hyvä pitää huolta.

Helteestä ja kuivuudesta kärsivät myös eläimet. Olen ilahtuneena lukenut ihmisten kirjoituksia siitä kuinka he ovat vieneet vesikuppeja lähialueen eläimiä varten. Pihoille laitetusta matalareunaisista lautasista voivat juoda esimerkiksi siilit, oravat, ketut, linnut ja hyönteiset. Luonnolla ylipäätään on kova haaste sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Uusia lajeja liikkuu pohjoisemmaksi ja pohjoisen oloihin sopeutuneiden lajien olot vaikeutuvat. Kaikki eivät selviä.

Meidän tehtävämme on ilmastotoimin varmistaa, että mahdollisimman moni selviää, oli kyse sitten yksilöistä tai lajeista.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton kansanedustaja.