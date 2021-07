Jørn Lier Horst on saanut sarjaansa viimeisimmissä osissa uutta kipinää.

Jørn Lier Horstin luomaa rikostutkija Wistingiä ei syyttä kutsuta Norjan Wallanderiksi. Poliisina Larvikissa työskennellyt Horst on kirjoittanut Wallander-faneille tutun oloisia rikosromaaneja vuodesta 2004. Wisting johtaa murhatutkimuksia tekevää poliisiryhmää Larvikissa. Rikosten ohella hänen yksityiselämänsä tulee tutuksi.

Wistingit ovat olleet laadukkaita perusdekkareita, mutta eivät kovin omaperäisiä, koska samanlaisia Pohjoismaissa on kirjoitettu ainakin 1960-luvun puolivälistä asti.

Horst ei ole kuitenkaan jäänyt pyörittämään samaa levyä. Viime vuonna ilmestynyt Koodi merkitsi käännettä peruskerronnasta ja vuoden 2021 suomennoksessa Korpimaja sitä saadaan lisää.

Suoraan asiaan menevässä tarinassa Wisting saa valtakunnansyyttäjältä erikoistehtävän. Työväenpuolueen entinen johtava poliitikko Bernhard Clausen on kuollut yllättäen. Kuolemaan ei liity mitään epäselvää, mutta hänen mökistään on löytynyt pahvilaatikoita täynnä rahaa – puntia, dollareita ja euroja kymmenien miljoonien kruunujen arvosta.

Wistingin on koottava salassa toimiva tutkijaryhmä selvittämään, mistä on kysymys, sillä Clausen toimi politiikassa puolustusministerinä ja puolustusvaliokunnan keskeisenä henkilönä. Rahakasaan voi liittyä ulkovaltojen toimintaa.

ILMOITUS

Horst on kehittänyt hienon mysteerin poliitikosta, jolla oli salaisuuksia. Wistingin ryhmä kuorii sitä auki kerros kerrokselta kuin sipulia.

Nopeasti osoittautuu, että rahoissa ei ole kysymys ainakaan vakoilusta. Aivan kuin Koodissa vuosi sitten, rikostutkijoiden on palattava vanhaan selvittämättömään rikokseen. Oikeastaan useampaan.

Korpimaja on tutkijoille ennen kaikkea älyllinen haaste. Jännitystä kirjassa on vain vähän. Siitä vastaa Wisting-arvioissani moittimani poliisin tytär Line, jonka sotkeutuminen rikostutkintaan on tällä kertaa perusteltua. Toimittajana hän selvittää Clausenin taustaa journalistisin keinoin salaisen ryhmän jäsenenä.

Vuonna 1970 syntynyt ja rikosromaaneja vuodesta 2004 kirjoittanut Horst todistaa, että vanhakin koira oppii uusia temppuja. Wisting-sarja on herännyt uudella tavalla eloon viimeisimmissä osissaan.

Jørn Lier Horst: Korpimaja (Det innerste rommet). Suomentanut Päivi Kivelä. 382 sivua, Otava.