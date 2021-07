Jarmo Lintunen

Työllisyyspolitiikan kestoaihe ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen noussee keskustan toimesta hallituksen pöydälle syksyn budjettiriihessä. Asiasta on puhuttu yli 20 vuotta. Vasemmisto ja ay-liike ovat onnistuneet estämään porrastamisen.

Vuoden 2001 budjettivalmistelussa porrastamista esitti valtiovarainministeri Sauli Niinistö. Hän halusi myös heikennyksiä osa-aikaeläkkeeseen ja työttömyyseläkeputkeen. Vaihtoehdoksi Niinistö asetti uudet leikkaukset valtion menoihin.

VM:n esitykset etenevät hitaasti, mutta etenevät kuitenkin hiljaa hivuttamalla. Eläkeputken lakkauttamisesta hallitus päätti viime syksynä. Osa-aikaeläke poistui vuoden 2017 alussa.

– Suomen järjestelmä ei kannusta riittävästi, Niinistö perusteli.

– Meidät yritetään vetää kölin ali. Tupoa rikkomatta sitä ei voi tehdä, vastasi SAK:n apulaisosastopäällikkö Matti Viialainen.

Pääministeri Paavo Lipponen sanoi periaatteessa tukevansa Niinistön esitystä.

– Ihmisiä pitäisi rohkaista ottamaan vastaan työtä ja pysyä työssä, Lipponen sanoi.

Hänen mukaansa valtiovarainministeriö on oikeilla linjoilla, ja asiasta on päästävä keskustelemaan. Lipponen totesi, että budjetinteolle on hyvät lähtökohdat eikä esityksessä ole mitään dramaattista.