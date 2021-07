IPS/Jorge Luis Baños

Satakolmekymmentä maata on allekirjoittanut julkilausuman, jossa annetaan tunnustusta sairaanhoitohenkilökunnan ja välttämättömiä töitä tekevien ponnisteluille koronapandemian aikana.

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut vuoden 2021 kansainväliseksi terveys- ja hoitohenkilöstön vuodeksi. WHOn arvion mukaan vähintään 115 000 terveydenhoitajaa on saattanut menettää henkensä pandemian aikana.

– Terveydenhoitohenkilöstö on ollut covid-19 -pandemian etulinjassa ja aivan liian monet ovat saaneet tartunnan. Monet ovat kärsineet ahdistuksesta, uupumuksesta ja loppuunpalamisesta, WHOn pääjohtaja tri Tedros Adhanom sanoo.

Teemavuoden tunnussanoiksi on valittu ”suojele”, ”investoi” ja ”yhdessä”. Adhanom sanoo painokkaasti, että maiden on taattava välttämättömien terveystyöläisten riittävät palkat, jatkokoulutuksen saatavuus, urakehityksen mahdollisuus ja turvalliset työolot.

Arvostusta ja resursseja



Julkilausumassa annetaan tukea WHOn teemavuodelle ja vaaditaan allekirjoittajamaita priorisoimaan investointeja kestäviin terveysjärjestelmiin ja -infrastruktuuriin, kun laaditaan koronasta toipumisen suunnitelmia.

– Ei saa käydä niin, että terveydenhoitajien arvostus loppuu pandemian loppumisen myötä, YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja Volkan Bozkir sanoo.

– Joka ainoa päivä miljoonat sairaanhoitajat, kätilöt, lääkärit, tutkijat, päivystysteknikot ja niin edelleen tarjoavat meille väsymättä tukea terveellisempään elämään. Niin ennaltaehkäisyssä kuin hoidossakin meidän koko terveydenhoitojärjestelmämme on rakennettu heidän varaansa.

Julkilausumaa ehdottivat Brasilian, Georgian, Japanin, Etelä-Afrikan, Thaimaan ja Turkin YK-edustustot.

Paitsi tunnustusta raskaan työn tekijöille, julkilausuma vaatii allekirjoittajamaita takaamaan, että terveydenhoitohenkilöstö on aina täysin suojattua ja heillä on asianmukaiset välineet tehdä työtään. Erikseen mainitaan pandemian etulinjan työntekijät, joiden pitäisi olla ensimmäisiä koronarokotteen saajia.

Julkilausumassa myös ilmaistaan syvä huoli siitä, että monissa kehitysmaissa terveydenhoitoammattilaisista on niin kova pula, että tilanne uhkaa jo maiden terveydenhoitojärjestelmiä.

Saint Lucia rokotti hoitajat



Karibian saarivaltio Saint Lucia on yksi maista, joissa terveyshenkilöstö on rokotettu ensimmäisten joukossa. Onnistunut rokotuskampanja on maalle erityisen tärkeä, sillä Saint Lucian talous on turismista riippuvainen. Viimeisten tietojen mukaan vasta noin kolmannes rokotteeseen oikeutetuista on sen saanut.

– Meille Saint Lucialla kolme tärkeintä uhkaa ovat maahan saapuvat turistit, ulkomailta palaavat oman maan asukkaat ja naapurimaa Martiniquesta saapuvat laittomat maahanmuuttajat. On äärimmäisen tärkeää saada 70 prosenttia väestöstä rokotettua. Siihen tähtäämme, kun yritämme jälleen avata yhteiskuntaamme, Saint Lucian korkein terveysviranomainen tri Sharon Belmar-George vakuuttaa.

