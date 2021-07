Hilda varttuu Sorolan talossa tätiensä kanssa, kun äiti on sairastunut tuijotustautiin isän häivyttyä omille teilleen. Tapahtuu pahin mitä nuorelle tytölle voi sattua 1900-luvun alun Suomessa, Hilda tulee raskaaksi yhden kiihkeän hetken seurauksena. Lapsen isä, seurakunnan pappi, jatkaa elämäänsä mutta Hilda ajetaan häpeän saattelemana kotoa.

Susanna Alakoski kertoo kirjan loppusanoissa kirjoittaneensa Pumpulienkeliä ehkä koko elämänsä. Aineistoa kertyi matkan varrella 140 kirjan verran. Pumpulienkeli aloittaa neliosaisen romaanisarjan, joka kertoo hänen isoäitinsä ja kolmen muun sukupolven naisten tarinan. Yhdestäkään työpäivästään 50 vuoden aikana Vaasan puuvillatehtaalla ei kirjailijan isoäiti puhunut. Tämä tyhjiö pakotti Alakosken aloittamaan suuren työnsä.

Pumpulienkeli on kuin Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogian sisko. Se katsoo Suomen 1900-luvun rakennemuutosta työläisnaisten silmin, tekee näkyväksi teollisen nousun tekijät ja heidän arkensa. ”Aika, jota elämme, vaikuttaa joskus elämäämme enemmän kuin valinnat, joita meidän on mahdollista tehdä”, kirjoittaa Alakoski loppusanoissaan.

Aviottoman raskauden häpeä, raskas työ epäterveellisessä ympäristössä, sota ja puute, aviomiehen kuolema työtapaturmassa. Mikä tahansa näistä yksin olisi voinut murtaa Hildan, mutta ystävyys ja solidaarisuus muiden työläisnaisten kanssa auttoi selviämään kaiken yli.

Hildan paras ystävä ja työtoveri Helli on naisasianainen ja ammattiyhdistysaktiivi. Niin niukkaa on aineellinen elämä, että nöyristelemällä ei voi mitään voittaa eikä vaatimalla voi mitään hävitä. Yhteisellä painostuksella tehtaan naiset saavat parannuksia aikaan vähä vähältä, mutta työ vie monelta terveyden ja hengenkin. Harvalla on kaikki sormet tallella.

Susanna Alakosken romaanisarjan aloitus vakuuttaa. Romaani on ehjä kokonaisuus, jonka kertojan ääni seuraa myötätuntoisesti Hildan elämän käänteitä pienestä maatalosta keskelle teollista rakennemurrosta ja sodan tuhoja. Romanttista rakkautta suuremmaksi elämää ylläpitäväksi voimaksi nousee solidaarisuus. Se oli pääoma, jolla työväenliike käynnistyi. Alakosken työ on kunnianosoitus niille naisille ja miehille, joiden työllä BKT-tilastojen tuottavuusprosentit lähtivät nousuun ja johon perustuu meidän nykyinen hyvinvointiyhteiskuntamme. Pumpulienkelin paikka on kirjahyllyssä Linnan klassikoiden vieressä.

Susanna Alakoski: Pumpulienkeli. Suomentanut Sirkka-Liisa Sjöblom. WSOY 2021