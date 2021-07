Joku kysyi, mitä asiaa olisin hoitanut ensimmäisenä eduskunnassa, jos olisin sinne päässyt. Kyllä se on alipalkkauksen kriminalisointi.

Nyt asia on hallitusohjelmassa, ja hallitus asetti viime vuonna työryhmän selvittämään asiaa. Nykyhallituksella alipalkkauksen kriminalisointi saattaa onnistuakin, mutta kuka tietää, mikä on seuraavien eduskuntavaalien jälkeen tilanne? Toivon siis tosiaan, että asia on etenemässä hyvää vauhtia. Huolestuttaa, kun aiheesta ei kuulu mitään.

Alipalkkauksella en tarkoita satunnaista virhettä palkanmaksussa, joka korjataan oitis, vaan harkittua, tarkoituksellista, tietoista varastamista työntekijältä. Miten niin varastamista? No mitä muutakaan se on, jos työnantaja pitää työntekijälle kuuluvat rahat?

Pääkaupunkiseudulla on jo nyt kahdet työmarkkinat; siivoojalle, ravintola-alan tai rakennusalan työntekijälle maksetaan jopa vain muutama euro tunnissa. Se on laskelmoivaa palkkojen polkemista.

Jotkut työnantajat taas jättävät maksamatta esimerkiksi työaikalisiä tai lomarahaa. Jos siitä jää kiinni, kaikki on muka kunnossa sillä hetkellä, kun puuttuvat palkat maksetaan. Ylityölisät puuttuivat monelta vuodelta? Sunnuntailisät maksamatta, ai sinä huomasit? No, maksetaan nyt sitten, ja jatketaan tästä eteenpäin.

Jos taas työntekijä varastaa työnantajalta rahaa, työsuhde loppuu siltä istumalta, asia lähtee poliisin tutkintaan, ja aikanaan tulee oikeuden tuomio. Kummassakin esimerkissä tehdään väärin, mutta toinen saa varastaa ilman sen kummempia seurauksia, toinen ei.

Näin kesällä olen erityisen huolissani kesäduunareista, joita välillä huijataan törkeästi. Nuorilla kesätyö saattaa olla ensimmäinen kosketus työelämään. Millaisen käsityksen nuori mahtaa saada työelämästä?

Diilin pitää olla tämä: työt tehdään hyvin, ja työstä maksetaan asianmukainen palkka.

Kirjoittaja on myyjä ja luottamusmies.