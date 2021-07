IPS/Ed Holt

Slovakian korkeimman oikeuden päätöstä kiitellään ulkomaillakin.

Slovakian korkein oikeus on määrännyt uuteen käsittelyyn slovakialaisen journalistin Jan Kuciakin ja hänen morsiamensa Martina Kusnirovan murhan. Korkeimman oikeuden mukaan aikaisemmassa oikeudenkäynnissä jätettiin tutkimatta avaintodisteita. Aiemmin syytteistä vapautettua liikemies Marian Kocneria syytetään jälleen murhan suunnittelusta.

Syyttäjien mukaan Kocner tilasi Kuciakin murhan kostoksi liiketoimiaan koskevista kirjoituksista. Kocnerin vapautus viime syyskuussa järkytti niin slovakkipoliitikkoja kuin lehdistönvapauden puolustajiakin. Kocnerin vapautus nähtiin yleisesti valtiokoneiston ylimmille portaille ulottuneen korruption symbolina.

Symboliikkaa nähdään korkeimman oikeuden päätöksessäkin. Lehdistönvapauden puolustajat sanovat sen antavan toivoa myös muun maailman journalistikollegoille sekä surmattujen toimittajien omaisille.

– Uskomme, että nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus rikkoa rankaisemattomuuden kehä, ei vain Slovakiassa, vaan muissakin maissa, lehdistönvapautta puolustavan International Press Instituten varajohtaja Scott Griffen sanoo.

Vuonna 2020 työnsä yhteydessä henkensä menetti 50 journalistia, joista 84 prosenttia murhattiin tarkoituksella. Reporters Without Borders raportoi, että monilla alueilla vaarat lisääntyvät. Erityisesti Eurooppa huolettaa – vaikka Eurooppa yhä onkin journalistille turvallisin maanosa, sekin on muuttumassa vaarallisemmaksi.

– Tuskin ketään on missään tuomittu journalistin tappamisesta. Usein joku pidätetään, häntä syytetään ja hänet tuodaan oikeuteen, ja sitten hänet vapautetaan. Oikeuteen mennään lähinnä siksi, että näyttäisi siltä, että jotain muka tehdään. Tuomio voisi nyt muodostua malliksi muille maille, Griffen toivoo.

Kuin märkivä haava



Kuciak ja Kusnirova ammuttiin kuoliaiksi Kuciakin kotona helmikuussa 2018. Murhat järkyttivät slovakialaiset kommunismin kaatumisen jälkeisen ajan suurimpiin mielenosoituksiin, joiden seurauksena pääministeri Robert Fico erosi.

Murhatutkimukset paljastivat yhteyksiä murhiin sekaantuneiksi väitettyjen ihmisten ja poliitikkojen, syyttäjien, tuomarien ja poliisien kesken. Vyyhdin keskiössä oli Kocner – kiistanalainen hahmo, joka on usein yhdistetty rikollisiin, ja joka viime vuonna toisessa oikeudenkäynnissä tuomittiin 19 vuodeksi vankeuteen velkakirjojen väärentämisestä. Murhan tunnustanut palkkamurhaaja Miroslav Marcek tuomittiin viime vuonna 23 vuodeksi vankeuteen.

Slovakiassa odotetaan uusintaoikeudenkäynnin ajankohdan ilmoittamista ja mahdollista tulevaa tuomiota. Koko oikeusprosessin odotetaan venyvän pitkälle ensi vuoteen – uskotaan, että Kocner todetaan syylliseksi, mutta että tämä valittaa tuomiosta.

Griffen toivoo, että prosessi vihdoin saataisiin päätökseen ja Kuciak ja Kusnirova saisivat oikeutta niin pian kuin suinkin.

- Me tarvitsemme suhteellisen pikaisen ratkaisun. Jos käsittely jatkaa venymistään ilman päätöstä, se on kamalaa perheille. Se on kamalaa myös journalisteille, jotka niin ikään kaipaavat tapauksen saattamista päätöksee . Ilman päätöstä se on kuin märkivä haava, Griffen sanoo.

