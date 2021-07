Lehtikuva/Emmi Korhonen

STM:n ja THL:n mukaan Suomen koronatartuntojen määrän kasvu selittyy pääosin EM-kisaturisteilla todetuilla tartunnoilla.

Pietarista jalkapallon EM-kisoista palanneilla henkilöillä on todettu eiliseen mennessä 386 koronavirustartuntaa kertovat Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Lisäksi on todettu 50 jatkotartuntaa.

STM:n ja THL:n mukaan uusia koronatapauksia todettiin viime viikolla runsaasti edellisiä viikkoja enemmän, 947 kappaletta, pääasiassa jalkapallon EM-kisaturisteilla todettujen tartuntojen vuoksi. Tapauksia todettiin yli 400 enemmän kuin edeltävällä viikolla.

Suurin osa tapauksista on raportoitu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, joissa on todettu yhteensä 264 tapausta ja 17 jatkotartuntaa. Toiseksi eniten tapauksia on Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, jossa on havaittu 38 tapausta ja 8 jatkotartuntaa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu 31 tapausta ja 5 jatkotartuntaa.

Venäjän Pietarissa jalkapallon EM-kisoissa vieraili edellisviikkojen aikana vähintään 4 500 suomalaista.

Yli 40 prosenttia viime viikolla todetuista tartunnoista liittyy suoraan Venäjän kisaturismiin

Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus kaikista uusista tartunnoista on kasvanut. Viime viikolla puolet tartunnoista oli peräisin ulkomailta, kun sitä edellisellä viikolla ulkomailta saatujen tartuntojen osuus oli 33 prosenttia.

Tartuntojen ilmaantuvuus on noussut erityisesti 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä. Viime viikolla todetuista tartunnoista 35 prosenttia todettiin tässä ikäryhmässä.

Juhannusviikolla testeissä käytiin selvästi vähemmän

Koronavirustestien määrä on ollut laskussa kesäkuun alusta lähtien. Viime viikolla eli juhannusviikolla tehtiin noin 68 000 testiä, mikä on noin 24 000 testiä vähemmän kuin tätä edeltävällä viikolla.

STM:n ja THL:n mukaan koronatapausten osuus testatuista näytteistä on selvästi kasvanut. Viime viikolla positiivisten näytteiden osuus kaikista näytteistä oli 1,4 prosenttia.