Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Sähköpotkulaudoilla tapahtuvien onnettomuuksien määrä jatkaa kasvamistaan. Onnettomuuksia tapahtuu kesäisin satoja ja niiden jäljet ovat vakavia, toteaa vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo, joka on tehnyt kirjallisen kysymyksen toimista onnettomuuksien välttämiseksi.

– Sähköpotkulaudoilla kaatuneiden vammat ovat hurjaa luettavaa. Kasvomurtumia, aivovammoja, luun murtumia. Niin käteviä kuin sähköpotkulaudat ovatkin, päihtyneenä tulee tehtyä helposti virhearviointeja ja onnettomuuteen joutumisen riski kasvaa. Olisi tärkeää, että näitä vakavia onnettomuuksia pystyttäisiin jotenkin ehkäisemään, Honkasalo sanoo.

HUS totesi viime viikolla tiedotteessaan, että tänä kesänä pelkästään Helsingin Meilahden yhteispäivystyksessä on raportoitu jo 143 sähköpotkulautaonnettomuudessa loukkaantunutta. Juhannusta edeltävän viikonloppuyön aikana 25 prosenttia Meilahden päivystykseen tuoduista pientraumapotilaista oli loukkaantunut sähköpotkulautaonnettomuudessa.

– Päivystykset ovat täysin kuormittuneita traumapotilaista, jotka ovat loukkaantuneet sähköpotkulautaillessa. Kunnat ovat aseettomia puuttumaan ongelmaan. Haluan selvittää liikenne- ja viestintäministeriöstä, onko jotain lainsäädännöllisiä keinoja vähentää sähköpotkulautaonnettomuuksia ja onko niiden ehkäisemiseksi valmisteilla toimia.

Sähköpotkulaudat luokitellaan nopeisiin kevyisiin sähköajoneuvoihin. Niihin sovelletaan polkupyöräilijöiden liikennesääntöjä. Ajoneuvoa ei saa ajaa päihtyneenä ja kypärän käyttöä suositellaan. Liikenneturvan tutkimuksen mukaan käyttäjät kuitenkin tuntevat säännöt huonosti. Iso osa onnettomuuksista tapahtuu päihtyneenä ja ilman kypärää.

Honkasalon mukaan muualla Euroopassa on selvitetty keinoja vähentää sähköpotkulautaonnettomuuksia.

– Rajoitusten pohdinta on tullut kuvioon siinä vaiheessa, kun joku on menettänyt henkensä. Toivoisin Suomessa toimenpiteitä ennen kuin on liian myöhäistä, Honkasalo toteaa.