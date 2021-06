Lehtikuva/Vesa Moilanen

THL: Suomessa on todettu 355 uutta koronatartuntaa, ilmaantuvuus on nousussa

Fimea on saanut noin 2 700 koronarokotteiden haittavaikutusilmoitusta.

Suomessa on raportoitu 355 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Suomen tartuntatautirekisteriin on kirjattu yksi uusi koronaan liittyvä kuolemantapaus.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on ilmoitettu yhteensä 973. Tilastointitavan yhtenäistämiseksi THL raportoi tästä viikosta alkaen vain tartuntatautirekisterin kautta kertyneet tiedot koronaan liittyvistä kuolemantapauksista. Viime keskiviikkona uutisoidut 969 kuolemantapausta perustuivat vielä sairaanhoitopiirien THL:lle ilmoittamiin tietoihin. Tartuntatautirekisteriin oli tällöin kertynyt tietoa 972 kuolemantapauksesta, THL kertoo.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on Suomessa sairaalahoidossa 39 ihmistä, joista seitsemän on tehohoidossa.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on nousussa

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 480 tartuntaa, mikä on 200 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 95 742.

Kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noin 27, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli noin 23. THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Kainuun sairaanhoitopiirissä, jossa se on noin 52, ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on noin 47.

Kajaanin koronatilanne on edelleen huono alueellisten rypästen vuoksi, mutta tilanteessa on havaittavissa rauhoittumisen merkkejä, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä kertoo. Todetut tartunnat on saatu pääosin jäljitettyä.

58,3 prosenttia Suomen väestöstä saanut rokotuksen

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 3,2 miljoonaa eli 58,3 prosenttia Suomen väestöstä, kertoo THL. Ensimmäisen annoksen saaneiden määrä nousi eilisestä yli 24 400:lla.

Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt 17,9 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 992 800 ihmistä. Toisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi vuorokaudessa lähes 10 400:lla.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on saanut noin 2 700 koronarokotteiden haittavaikutusilmoitusta, joista reilut 1 600 on ollut vakavia. Ilmoitukset kuvastavat ilmoittajan havaintoja ja näkemyksiä. Ne eivät tarkoita sitä, että rokotteen ja havaittujen vaikutusten välinen mahdollinen yhteys olisi vahvistettu.