Suomen Pietarin-pääkonsulaatista ei kerrota, kuinka monesta suomalaisesta on kyse.

Venäjän terveysviranomainen on määrännyt suomalaisia turisteja koronakaranteeniin Pietarissa. Asiasta kertoi tiistaina STT:lle konsuli Ville Linnala Suomen Pietarin-pääkonsulaatista.

Yksityisyyden suojaan vedoten Linnala ei kommentoinut, kuinka paljon suomalaisia on asetettu karanteeniin ja onko karanteenien syynä positiivinen testitulos vai pelkkä altistuminen.

Hän ei myöskään kommentoinut, onko suomalaisia turisteja sairaalahoidossa Pietarissa.

– Meillä on tiedossa, että suomalaisia on asetettu (Pietarissa) karanteeniin. Yksityisyyden suojan vuoksi en voi ottaa kantaa, montako tapausta on. En myöskään voi tarkkaan eritellä, minkälaisista henkilöistä on kyse, Linnala sanoi.

Hän ei siis esimerkiksi kertonut, onko kyse nimenomaan jalkapallon EM-kisaturisteista vai muista suomalaisista.

Linnalan mukaan karanteenista vapautuu venäläisen lääkärin päätöksellä sen jälkeen, kun on ensin antanut negatiivisen koronanäytteen.

– Henkilö voidaan asettaa täällä karanteeniin, jos hän on saanut positiivisen testituloksen tai hän on ollut kontaktissa muiden (tartunnan saaneiden) kanssa.

– Myöhemmin on mahdollista tehdä uusintatesti. Negatiivisen tuloksen jälkeen voi olla yhteydessä lääkäriin, joka vapauttaa karanteenista, Linnala summasi.

Karanteenia ei voi Pietarissa viettää hotellissa

Karanteenia ei voi Pietarissa Linnalan tietojen mukaan viettää hotellissa, vaan sitä varten täytyy hankkia jokin muu majoitus. Tarvittaessa Venäjän terveysviranomainen voi osoittaa karanteenipaikan esimerkiksi sairaalasta.

– Käsittääkseni turistin täytyy itse järjestää karanteenipaikka esimerkiksi vuokrapalveluyrityksen kautta johonkin yksityisasuntoon, Linnala sanoi.

– Jos henkilöllä ei ole mahdollisuutta järjestää majoitusta itse, Venäjän viranomaiset voivat osoittaa jonkinlaisen karanteenipaikan esimerkiksi sairaalasta.

Linnala ei osannut arvioida, miten Venäjän viranomaiset reagoivat, jos karanteeniin määrätty suomalainen haluaisi palata kotimaahansa. Konsulaatin ei ole mahdollista vaikuttaa suoraan paikallisten viranomaisten tekemiin päätöksiin.

– Konsulaattiin ja omaan matkavakuutusyhtiöön kannattaa totta kai olla aina yhteydessä. Katsotaan sitten, mitä voidaan tehdä, Linnala tuumasi.