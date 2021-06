Lehtikuva/Emmi Korhonen

4,2 miljoonan euron äkillisen rakennemuutoksen paketilla korjataan Kemin Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta aiheutuneita vahinkoja.

Viimeisiä tuntejaan opetusministerinä olevan Jussi Saramon mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö on sitoutunut varmistamaan, että Meri-Lapin alueen koulutusresurssit riittävät vastaamaan Kemin Veitsiluodon tehtaan aiheuttamaan oppimistarpeeseen.

Opetusministeri vaihtuu iltapäivällä, kun vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson palaa tehtävään.

Saramo kuvaa hallituksen Meri-Lappiin kokoamaa 4,2 miljoonan euron äkillisen rakennemuutoksen pakettia elintärkeäksi alueen tulevaisuuden kannalta. Äkillisen rakennemuutoksen paketilla korjataan Kemin Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta aiheutuneita vahinkoja.

– Meri-Lapin alue on tärkeä koko Suomelle ja nyt tarvitaan päättäväistä yhteistyötä, jotta alueelle saadaan luotua uutta työtä. Samalla on varmistettava, että jokaisella on mahdollisuus päivittää osaamistaan, jotta työllistymiselle on täydet edellytykset. Veitsiluodon tehtaan sulkeminen on kova isku Kemin ja koko Meri-Lapin taloudelle ja hallitus tukee aluetta tämän vaikean ajan keskellä, Saramo sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa Kemin äkilliseen rakennemuutokseen varmistamalla, että Meri-Lapin oppilaitoksilla on riittävät voimavarat auttaa työpaikkansa menettäneitä päivittämään osaamistaan ja hankkimaan uusia taitoja. Lisärahoituksen avulla ammatilliset oppilaitokset voivat kartoittaa irtisanottujen osaamista, sekä auttaa uudelle alalle tai uuteen ammattiin kouluttautumisessa alusta lähtien.

Osaamisen päivittäminen elinehto



Tämän lisäksi tarvitaan myös hakevaa ja motivoivaa ohjausta, jotta mahdollisimman moni tarttuu koulutusmahdollisuuksiin.

– Kaikista paras vaihtoehto olisi, että irtisanomisilta vältyttäisiin kokonaan, mutta tässä valitettavassa tilanteessa mahdollisuus päivittää omaa osaamista on elinehto, jotta Meri-Lapin alue ja sen ihmiset selviävät irtisanomisista mahdollisimman nopeasti. Tätä nykyä valitettavasti hyvin harva selviää läpi työuran päivittämättä osaamistaan.

Meri-Lappiin on tiedossa myös lisätukea. Hallituksen on määrä päättää tänään Kemi-Tornion alueelle myönnettävästä aluekehitysrahasta. Saramon mukaan on mahdollista, että alueelle tarvitaan lisätukea myös tämän jälkeen. Myös lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on valmiudessa nostamaan alueen ammatillisen koulutuksen opiskelijakiintiöitä tämän vuoden aikana, mikäli koulutustarve nousee vielä ennakoitua suuremmaksi.

– Kemi-Tornion alue tarvitsee nyt kaiken saatavilla olevan tuen ja minun viestini alueelle on, että tukea on myös tulossa. Nyt Kemiin päätettävä rahoitus yhdessä Tornion aiemman rakennemuutospaketin kanssa auttaa Meri-Lapin aluetta selviämään työpaikkojen menetyksistä.