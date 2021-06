Antti Yrjönen

Turpiin tuli ja kovaa. Vihreiden lisäksi vasemmisto kärsi tappion kuntavaaleissa. Kannatuksesta suli 0,9 prosenttiyksikköa viime kuntavaaleista, ja valtuustopaikkoja lähti kaikkiaan 150. Valtuutettujen määrässä vasemmistoliitto alkaa olla hyvin lähellä RKP:tä.

Vasemmistoliiton johto sanoi vaali-iltana, että tulos pitää analysoida tarkkaan. Niin pitää, koska pelkästään hallitusvastuulla ja alhaisella äänestysprosentilla tappiota ei voi selittää.

Ikuisuusteema vasemmistossa on, miksi kannatus on hyvin staattista. Kuntavaalit jatkoi tätä trendiä, kun prosenttiyksiköissä ero eduskuntavaalien tulokseen on ainoastaan 0,3.

Staattisuus on myös äärimmäisen vaarallista. Pieni lasku on helppo kuitata, että kyse ei ole mistään vakavammasta. Näin ajateltiin pitkään myös lehtimaailmassa, kun levikit alkoivat laskea. Ei ajatella enää, kun tiedotusvälineet monin paikoin kamppailevat eloonjäämisestä.

Ennen täyttä kriisiä oli helppo ajatella, että pian tämä kääntyy. Ei muuten kääntynyt.

Vasemmistoliiton suurin valopilkku on Helsinki. Puolentoista prosenttiyksikön kasvu vankisti entisestään vahvaa asemaa, ja vahvalla listalla oli paljon runsaasti ääniä keränneitä. Myös Tampereella lista oli äänimäärien valossa tasapainoinen. Muuten tilanne on synkempi.

Puolue on aivan liikaa muutaman valovoimaisen poliitikon varassa. Se, että muutama muukin puolue on samassa tilanteessa, ei varsinaisesti lohduta. Jos heidän tilalleen ei nouse uusia, on tulevaisuus erittäin synkkä.

On tietysti hyvä kysyä, onko vasemmiston ongelmien taustalla itse asiassa paljon suurempi yhteiskunnallinen asia. Mitä vasemmisto voi tarjota muutosta janoavalle ihmiselle?

Aktiivimallin kuoppaus, oppivelvollisuuden laajentaminen ja sote-uudistus ovat muutoksia, jotka aktiivisesti yhteiskuntaa seuraava saattaa hahmottaa. Valtaosa heistä käy melko varmasti äänestämässä.

Mutta mitä nykyjärjestelmään tyytymättömälle vasemmistolla on tarjota? Suomalainen hyvinvointivaltio tarjoaa heille elämän ja elintason, josta yli 90 prosenttia maailman väestöstä voi vain haaveilla. Sen kertominen ei tietenkään suomalaista huono-osaista lohduta.

Siksi perussuomalainen vihankylvö saattaakin upota. Perussuomalaiset lupaavat selkeää muutosta. Kun vaalit voitetaan mielikuvilla, on siihen vaikea vastata.

