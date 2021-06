Emma Grönqvist

– Onhan tämä historiallinen ja merkittävä hetki EU:lle, lain monista puutteista huolimatta. Euroopan unionin tavoite olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050 kirjataan nyt sitovasti lakiin, sanoo europarlamentaarikko Silvia Modig (vas.)

Euroopan parlamentti on hyväksynyt EU:n ilmastolain äänin 442 puolesta, 203 vastaan ja 51 tyhjää. Parlamentti äänesti asiasta tänään täysistunnossa.

– Euroopan unionin tavoite olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050 kirjataan nyt sitovasti lakiin. EU saa ensimmäisen yhteisen ilmastolain, ja siihen nojataan unionin kaikki tuleva lainsäädäntö ja ilmastopäätökset, europarlamentaarikko Silvia Modig sanoo.

Modig oli mukana ilmastolain valmistelussa Euroopan parlamentin vasemmistoryhmän neuvottelijana.

– On tämä ristiriitaisuudestaan huolimatta poliittisen urani merkittävimpiä hetkiä tähän mennessä. Takana on puolitoista vuotta todella tiivistä työtä lain valmistelussa, Modig sanoo.

Ilmaston kannalta lain kirjaukset eivät tosin ole Modigin mukaan riittäviä.

– On käsittämätöntä, että lakiin ei saatu esimerkiksi kirjattua tieteen mukaista päästövähennystavoitetta vuodelle 2030. Riittämätön tavoite vuodelle 2030 tarkoittaa, että meidän on korjattava välitavoitteita voimallisesti ylöspäin matkan varrella, ja tämä on kaikille vaikeampaa ja kalliimpaa. Työpaikkojen ja investointien kannalta olisi ollut parempi valita ennakoitava polku tuleville vuosille.

Aina ei ole valittavana täydellistä vaihtoehtoa

Modig äänesti ilmastolain puolesta täysistunnossa sen puutteista huolimatta.

– Välillä nämä valinnat ovat todella vaikeita. Aina ei ole valittavana täydellistä vaihtoehtoa. Neuvottelut parlamentin ja neuvoston kesken olivat erittäin vaikeat. Lain kaatuminen nyt olisi merkinnyt uusia pitkiä neuvotteluja, jotka olisivat viivästyttäneet ilmastolain voimaantuloa ja kaikkia muita hiilineutraaliutta tukevia päätöksiä ainakin vuodella. Ilmastotoimien näkökulmasta meillä ei ole tällaista aikaa käytettävissämme.

Nyt EU sitoutuu lain tasolla olemaan hiilineutraali viimeistään 2050.

– Tämä ohjaa tulevaa lainsäädäntötyötä ja antaa meille mahdollisuuden päästä Pariisin ilmastosopimuksen polulle tulevilla päätöksillä. Lain kaatuminen olisi sen sijaan merkinnyt de facto nykytilan säilyttämistä. Vaikka EU:n ilmastolaki on edelleen riittämätön, se on kuitenkin parannus nykytilaan, Modig sanoo.

Lain läpimeno on parempi vaihtoehto kuin se, että jäämme epävarmuuden tilaan taas vuodeksi ja hukkaamme aikaa, jota meillä ei ole.

Silvia Modig on Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäsen ja vasemmistoryhmän neuvottelija ilmastolakineuvotteluissa.