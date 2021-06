Vasemmistoliitto sai Helsinkiin apulaispormestarin paikan – Ykkösehdokas paikalle on Paavo Arhinmäki: ”Joudun miettimään sitä tosi paljon”

On tosi vaikea ajatus lähteä eduskunnasta, sanoo Paavo Arhinmäki, joka pohtii sitä paljon tällä viikolla.

Todella vaikea paikka. Näin vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kuvailee omaa tilannettaan tällä hetkellä.

Arhinmäki joutuu tällä viikolla puntaroimaan, ryhtyäkö Helsingin apulaispormestariksi vai jatkaako kansanedustajana. Vasemmistoliitto sai kuntavaalivoiton siivittämänä Helsingissä kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarin paikan. Asia ratkesi viikonloppuna järjestetyissä neuvotteluissa.

– Joudun miettimään sitä tosi paljon. Toisaalta kulttuuri- ja vapaa-ajan pormestari on paikka, joka on kuin räätälöity minun kokemukselleni ja intohimolleni taiteeseen ja liikuntaan. Minulla on ministerikokemusta samoista asioista ja rakkautta omaan kotikaupunkiini.

”On yhtä aikaa pitoa ja vetoa.”

– Toisaalta se edellyttäisi luopumista eduskunnasta, joka on hyvin rakas paikka. Pidän kansanedustajan tehtävää arvokkaimpana tehtävänä, johon voi tulla valituksi, Arhinmäki pyörittelee KU:lle.

Arhinmäki kertoo saaneensa viestejä Helsingistä, joissa iloitaan, että hän ryhtyy apulaispormestariksi. Samaan aikaan eduskunnasta on tullut viestejä, joissa on toivottu hänen pysyvän Arkadianmäellä.

– On yhtä aikaa pitoa ja vetoa. On tosi vaikea ajatus lähteä eduskunnasta.

Monta asiaa puntarissa

Arhinmäki nousi kansanedustajaksi vuonna 2007. Jo sitä ennen hän työskenteli talossa kansanedustajan avustajana.

– Nyt olen vielä hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, jossa pääsen vaikuttamaan hyvin monenlaisiin asioihin.

Mutta Helsingin valtuustossa Arhinmäki on istunut vielä pitempään, parikymmentä vuotta. Arhinmäki huomauttaa, että apulaispormestari ei pelkästään johda omaa toimialaansa.

– Apulaispormestarin pitää tuntea Helsingin vasemmistoliiton kannat ja Helsingin politiikka, jotta hän pystyy ottamaan kantaa kaikkiin asioihin. Hän tietenkin toimii myös oman toimialansa lautakunnan puheenjohtajana.

Arhinmäellä on torstaihin asti aikaa pohtia. Silloin valtuustoryhmä kokoontuu päättämään, ketä se esittää apulaispormestariksi. Lopullinen päätös tehdään valtuustoryhmän ja Helsingin vasemmiston piirin yhteiskokouksessa 15.7. Puntarointiin vaikuttaa Arhinmäen mukaan vielä yksi asia.

– Kaikissa valinnoissa olen aina miettinyt, mikä on puolueen etu. Siitäkin on aika monta näkemystä.

Arhinmäen lisäksi apulaispormestarispekulaatiossa on näkynyt kansanedustaja Veronika Honkasalon nimi. Honkasalo ei maanantaina halunnut kommentoida asiaa.

