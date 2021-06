Sipilän hallituksen tyyppinen, kovaa oikeistolaista talouspolitiikkaa harjoittava hallitus, on suurempi uhka seuraavien eduskuntavaalien jälkeen kuin kuntavaalitulos ensisilmäyksellä näyttää, arvioi Kansan Uutisten Sunnuntaivieras-kolumnisti, tietokirjailija ja toimittaja Sirpa Puhakka.

Kuntavaalien kokonaiskuva vajaan parin vuoden päästä olevien eduskuntavaalien kannalta näyttää pahalta. Kokoomuksen itsevarmuus kasvoi silmissä puolueen repäistyä selväksi ykköseksi.

Molemmat pääoppositiopuolueet voittivat odotetusti kuntavaaleissa, vaikka perussuomalaiset epäonnistui realisoimaan gallupkannatuksensa.

Keskusta sai sen kuuluisan torjuntavoiton, johon vedotaan, kun voitetaan gallupit. Maakuntien Suomi on vihreä, vaikka valtakunnallinen kannatus ei ole lähellekään Sipilän alkutaipaleen lukuja.

Puolue ei saa otetta suurista kaupungeista eikä etenkään pääkaupunkiseudusta. Tämä niittaa puolueen reilun kymmenen prosentin kannatukseen.

Perussuomalaiset panosti ennen näkemättömällä tavalla kuntavaaleihin. Suuri joukko kannattajista valitsi sohvan tai kesämökin. Toisin saattaa olla eduskuntavaaleissa.

ILMOITUS

Äänestysprosentin lasku oli myrkkyä myös vihreille ja molemmille vasemmistopuolueille. Pääministeripuolue SDP ei voi enää luottaa pääministeri Sanna Marinin suosion nosteeseen.

SDP:n uhkana on syvenevä alavireinen kannatus. Vasemmistoliiton vahvuus on vahvassa ydinkannatuksessa, mutta hallituspuolueena liikkuvien äänestäjien kalastaminen on kovan työn takana.

Hallituspuolueiden kannatusahdinkoa ruokkii jo se tosiasia, että opposition on helpompi esittää epärealistisia vaihtoehtoja.

Hallituspuolueiden vaalitulokset heijastuvat myös hallitusyhteistyöhön. Hallituksen loppukausi on vaikeampi kuin alkukausi, jota ovat värittäneet vaikeat koronaepidemiapäätökset.

Jokaisella hallituspuolueella on ollut omat paineensa. Vasemmistolle eläkeputken katkaiseminen ei ollut helppoa. Kuntavaalitulos kärjistää kaikkien hallituspuolueiden paineita.

Vaalien alla käyty verokeskustelu nosti maakuntaveron arvoon arvaamattomaan. Maakuntaveron ei pitänyt olla ongelma vielä muutamia viikkoja sitten. Vasemmistoliitto haluaa maakuntaveron tällä kaudella, keskusta on vastaan.

Vihreiden alavireinen tulos kärjistää keskustan ja vihreiden välejä ympäristökysymyksissä entisestään.

Puheenjohtaja Annika Saarikon sanoin puolueen itsetunto nousi vaalituloksesta. Keskusta ei ole viihtynyt nykyisessä hallituksessa oikeistohallituskauden rökäletappionsa jälkeen.

Saarikko onkin vakuutellut, että puolue on keskellä ja valmis mihin tahansa hallitukseen. Kipakasti hän tarttuu aina, jos hallituksesta puhutaan puolella sanalla punavihreänä hallituksena tai viitataan vasemmistolaisuuteen.

Saarikon(kin) sydän näyttää olevan oikealla. Tämä ei lupaa hyvää vasemmistopuolueiden tavoitteille. Työllisyys ja talous nousevat jo elokuussa voimallisesti politiikan agendalle.

Hallituksen pitäisi päästä sopuun talouden ja työllisyyden parantamisesta. Nähtäväksi jää, miten repivä vääntö tästä syntyy.