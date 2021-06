Nopeat somevideot, livet tovereiden kanssa ympäri Suomen on sellaisia joita kyllä kannattaa jatkossakin käyttää osana vuorovaikutusta ihmisten kanssa, pohtii vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja Minna Minkkinen kolumnissaan.

Voidaan kai aika rehellisesti sanoa, että olipa pitkät kuntavaalit ja tehtiinpä ne aika oudossa tilanteessa. Moni kertoi somessa kaipaavansa katukampanjointia ja ihmisten kohtaamista kasvotusten, ei ruutujen välityksellä. Kampanjoinnissa tulikin istuttua ruudun edessä enemmän kuin kadulla kampanjoiden.

Vaikka poikkeuksellisen vaalikevään ja kesän kampanjointi oli verkossa on siinä kuitenkin asioita joita haluan jatkossakin käyttää osana politiikan tekoa. Nopeat somevideot, livet tovereiden kanssa ympäri Suomen on sellaisia joita kyllä kannattaa jatkossakin käyttää osana vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Ennen tätä on kuitenkin levättävä.

Vaalien siirto venytti kampanja-aikaa ja nyt on levon vuoro. Osa ehdokkaista teki ison työn ja pettyi saamaansa äänimäärään. Joku saattoi taas yllättyä saamastaan äänimäärästä vaikka työt jäi vähälle. On monesta asiasta kiinni miten äänet ehdokkaaseen tarttuu. Sanon usein, että pitää olla taivaankappaleet kohdillaan menestyäkseen. Monen asian pitää osua kohdilleen, jotta voi nousta valtuustoon – erityisesti kaupungeissa joissa kilpailu paikoista on kova.

Joten armollisuutta jos tällä kertaa et päässyt valtuustoon. Ja meille jotka sinne pääsivät, ymmärrystä että kyse ei taida olla meidän ylivoimaisesta erityisyydestä. Ehdokkuus itsessään on jo rohkeaa ja kunnioitettavaa. Kiitos siis ihan jokaiselle ehdokkaalle, tukiryhmäläiselle, telttojen pystyttäjälle, ict-avulle, tsempparille ja äänestäjälle.

Väistämättä alhainen äänestysprosentti saa kysymään, että olemmeko siellä missä ihmiset haluavat politiikkaa tehdä? En usko, että toimivaa on se, että me puolueessa odottelemme aktiivisia toimijoita. Kunnissa päätetään ihmisten arkea koskevista asioista ja silti niissä äänestetään huonosti. On minunkin syytä tarkastella toimintatapojani, jotta jatkossa saisin ihmiset innostumaan näistä arkisista kuntapolitiikan kiemuroista. Minulla ei ole vastauksia siihen miten innostaa ihmiset äänestämään ja mukaan politiikkaan, mutta haluaisin kanssasi näistä keskustella. Facebook-livessä tai kasvotusten. Mutta ensin lepoa ja jalkapalloa.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja.