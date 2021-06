Lehtikuva/Dmitri Lovetsky

Suomen EM-lohkon loppuratkaisut jäävät viimeisten pelien varaan. Suomi taisteli ja dominoi hienosti etenkin alkupuoliskoa – Pohjanpalon tyylimaali hylättiin paitsiona, ja Venäjä rankaisi kerran.

Jalkapallon EM-kisat jatkuivat tänään keskiviikkona klo 16 Suomen ottelulla Venäjää vastaan Pietarin stadionilla. Viime lauantain Kööpenhaminan sensaatiopelin murheet ja riemut olivat sikäli takana, että sydänpysähdykseen lyyhistyneen tanskalaisen Christian Eriksenin tila on parempaan päin ja Huuhkajat on laskeutunut alas taisteluvoiton huumastaan.

Katseet oli keskitetty tuiki tärkeään Venäjä-mittelöön; yksikin piste saattaisi viedä Suomen 16 maan väliseen jatkovaiheeseen. Venäjällä oli kaikki pelissä, sillä sen kokema ankea 3–0-tappio Belgialle oli heittänyt joukkueen kuilun reunalle. Varaa häviöön ei enää olisi.

Suomi aloitti Tanska-taistosta tutulla rivistöllä, vain polvivaivaisen Tim Sparvin oli valmentaja Markku ”Rive” Kanerva korvannut avauksessa Rasmus Schüllerillä. Kipparina hääri toppari Paulus Arajuuri.

Venäjän aloitusryhmä oli odotetun lainen kapteeninaan Artjom Dzjuba, Zenit Pietarin 32-vuotias tulivoimainen kärkimies.

Ottelun tuomaroi hollantilainen Danny Makkelie. Lehtereille oli laskettu yleisöä viitisenkymmentä tuhatta. Kun kansallishymnit oli kajautettu jylysti, peli pyörähti käyntiin.

Venäjä aloitti heti kulmapotkulla, joka jäi vaisuksi.

Kolmen minuutin kohdalla jysähti. Joel Pohjanpalo puski Jukka Raitalan keskityksen voimalla alakulmaan, mutta millin verran paitsiosta käsin. Ei siis sittenkään maalia… Sniif.

Suomi ei jättäytynyt alakynteen puolustamaan, ote pelistä oli rohkeaa, jopa uskaliasta. Pohjanpalo pyöritti 14. minuutilla uhkaavasti Venäjän boksissa, mutta kuti jäi hieman piippuun. Tilanne pohjustettiin kauniilla sovitulla kuviolla.

Tuon tuosta kymmenien tuhansien venäläisyleisö yltyi pauhaavaan Ros-si-ja! -kannustuskuoroon, väliin vihellyksiin, ja Suomen kannattajienkin äänijänteet kantoivat hyvin. Peli aaltoili erittäin tiheässä hengessä.

Pohjanpalo vieraili jälleen 20 minuutin kohdalla uhkaamassa venäläismaalia. Kohta venäläispakki Mário Fernandes loukkasi säärensä, ja tilalle juoksi Vjatseslav Karavajev. Suomi vyörytti parikin kertaa taas lupaavasti. Toveittain tuntui maali olevan aivan tuloillaan.

Ensijakson lopulla Venäjä painosti pitkän tovin, ja 2. lisäminuutin jälkeen Aleksei Mirantshuk vetäisi suht’ läheltä tarkasti yläkulmaan. Isännille 1–0. Tilanteisiin nähden toki ansaitsematonta, mutta jalkapallossa maalit ratkaisevat.

Huuhkajat pelasi ehkä erään parhaimmista (tappiollisista) avauspuoliskoistaan. Ilmassa oli raisua latausta.

Kakkospuoliaika alkoi ensimmäistä tunnustelevammin. Teemu Pukin tykki puhui 53. minuutilla järeästi, mutta Venäjän maali varjeltui. Myös Robin Lodin navakka laakaveto blokattiin viime hetkellä. Pukin ja Pohjanpalon yhteiskuvio meni mallikkaasti, vaan ei tulosta vieläkään. Seuraavaksi Venäjän Rifat Zhemaletdinov kiskaisi maavedon niukasti takatolpan ohi.

Valmentaja Kanerva vaihtoi Schüllerin Joni Kaukoon 68. minuutilla. Kohta Lukas Hradeckyn alakulman äärivenytys pelasti Suomen 0–2-takaiskulta. Raitala ja Pukki vaihdettiin Pyry Soiriin ja Lassi Lappalaiseen 75. minuutilla. Etenkin Soiri toi heti eloa. Joona Toiviokin antoi tilaa, hän puolestaan Fredrik Jensenille, kun kuusi peliminuuttia oli jäljellä.

Arajuuren pusku loppuhetkillä jäi turhan löysäksi.

Tuomari määräsi viisi lisäminuuttia. Loppuhetket juostiin päästä päähän, joltisiakin tilanteita syntyi, muttei enää maaleja. Venäjä löi Suomen.

Jos viime lauantaina Suomi repi altavastaajana voiton Tanskasta, tänään ei ajoittainen vahvakaan hallinta tuonut pisteen pistettä. Peli on raakaa mutta reilua, ja tänään kävi parempi tuuri Venäjällä. Alkulohkon tilanne on vielä kutkuttavasti avoin, eritoten Suomen ja Venäjän kesken. Belgia lienee varmin jatkaja, muiden lopulliset kortit on vielä katsottava.

Suomalaisista ”Jolle” Pohjanpalo pelasi ehdottomasti vakuuttavimmin. Hänen otteensa olivat alituisen vaarallisia, varsinkin ensimmäisen 45-minuuttisen aikana. Paine Venäjän maalilla oli jatkuvaa. Harmi, että hänen räjähtävä salamamaalinsa lähti niukkaa niukemmasta paitsiosta. Itse hän ehti juhlia täysosumaansa villisti.

Näin pallo joskus pomppii. Ensi maanantain klo 22 Huuhkajat kohtaa teräksenlujan Belgian, ja niin ikään Pietarin areenalla. Kansan Uutiset välittää tuon ratkaisupelin tilanteet ja tunnelmat tuoreeltaan nettilehdessä.