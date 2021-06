Antti Yrjönen

– Instagram oli tehokkain kanava vaalityössä, vakuuttavat vasemmistoliiton ääniharava Minja Koskela Helsingistä ja huippusuoritukseen yltäneet Jessi Jokelainen Oulusta ja Liban Sheikh Tampereelta.

Sosiaalisen median hyödyntäminen takasi valtuustopaikan monelle uudelle nuorelle vasemmiston ehdokkaalle kuntavaaleissa. Somen koko työkalupakki – Instagram, Facebook ja Twitter – oli heillä ahkerassa käytössä.

Helsingissä huipputuloksella, 5600 äänellä, vasemmistoliiton ehdokkaiden ykköspaikan vienyt ja seitsemännen sijan kaikkien helsinkiläisehdokkaiden joukossa saavuttanut Minja Koskela, 33, nimesi vaalivalteikseen pitkäjänteisen työn ja sosiaalisen median.

– Ne asiat, joista puhuin vaalikampanjassani ovat sellaisia, joista olen puhunut jo vuosia monissa yhteyksissä. Olen pitänyt pitkään yhteiskunnallista blogia, keskustellut tasa-arvokysymyksistä ja kommentoinut politiikkaa koko ajan, sanoo vasemmistoliiton poliittisen asiantuntijan tehtävästä vanhempainvapaalla oleva YTM ja entinen musiikinopettaja Koskela.

Keskustelulle siitä, mikä on luokkien ja luokkapuheen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa, on selkeästi tarvetta.

– Olen siis tehnyt itselleni pohjatyötä, jonka nyt käänsin itselleni kampanjaksi. Vaikka olen politiikassa uusi, kaikupohja on minulla ollut jo valmiina, hän jatkaa.

Itse vaalikampanjaakin Koskela on tehnyt pitkään, jo viime syksystä asti.

ILMOITUS

– Ollaan tehty töitä tiukasti ja pitkäjänteisesti.

Kanavat auki koko ajan

Koskelan Instagram-seuraajamäärä tuplaantui vaalikampanjan aikana. Vaalipäivänä seuraajien määrä ylitti jo 16 000. Facebookissakin seuraajien määrän on alun 1500 seuraajan tilanteesta kasvanut 4500:een.

– Olemme pitäneet kanavat ajantasalla, kommentoitu koko ajan. Samalla olen halunnut osoittaa vasemmistolaista arvopohjaa. Puhuin esimerkiksi työmarkkinakysymyksistä ja pohdin miten työelämä saadaan hyväksi ihmisille.

Varsinaisten vaaliteemojen lisäksi Koskela kertoo pitäneensä esillä yhteiskuntaluokkia.

– Keskustelulle siitä, mikä on luokkien ja luokkapuheen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa, on selkeästi tarvetta. Olen iloinen, että se on resonoinut.

Myös Twitteriä Koskela on käyttänyt ahkerasti, lähinnä keskustelukanavana.

Koskela iloitsi siitä, että loppusuoralla hän pääsi myös vaalitoreille.

– Some ei ole kohtaamista samalla tavalla kuin katukampanjointi. Vaikka some oli luonteva itselleni, ei se, että koko vaalityö on ollut somessa, ole minullekaan ollut erityisen mukavaa.

Valtuustossa Koskela aikoo tietystikin edistää juuri vaaliteemojaan.

– Ilmastonmuutoksen hillitsemisen pitää olla ykkösjuttu. Taiteen ja kulttuurin asemaa pitää vahvistaa. Koulutusresursseja pitää vahvistaa ja tukea opettajien jaksamista työssä. Ja julkisen palvelut on oltava kaikille saatavilla. Näin syntyy toimiva ja tasa-arvoinen Helsinki, tiivistää tuore valtuutettu, joka ennen paluutaan puoluetoimistolle jää puoleksi vuodeksi opintovapaalle. Tekeillä on populaarimusiikkikasvatuksen demokratiaa käsittelevä väitöskirja.

”Valtava menestys yllätti”

Jessi Jokelainen, 24, kiilasi 905 äänellään Oulussa vasemmistoliiton ehdokkaiden kärkeen, kolmanneksi Hanna Sarkkisen ja Martti Korhosen jälkeen.

Jokelainen määrittelee itsensä somettajasukupolven edustajaksi, jonka elämään some on kuulunut luonnostaan nuoresta asti.

– Somevaalit teki tehtävänsä varmaan. Minulla oli sosiaalisessa mediassa seuraajakuntaa jo valmiiksi. Se varmasti vaikutti tulokseen.

Jokelainen on ollut Instagramissa jo vuosikausia aktiivinen. Vasemmistoliiton jäseneksi hän on liittynyt vasta noin vuosi sitten, mutta some-alustoilla hän on pyörinyt jo kahdeksan vuotta. Kolmisen vuotta hän piti yhteiskunnallista blogia Kalevassa.

Blogiteksteissään hän on käsitellyt ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja feminismiä, yhteiskunnan sukupuolittuneita ongelmia ja vähemmistöjen ongelmia.

– Eli seuraajakunnalle on ollut jo pitkään tuttua se, mitä ajattelen poliittisista asioista. Varmasti se on ollut hyvä pohja, sanoo Jokelainen, jonka toinen lukuvuosi äidinkielenopettajana Raahessa päättyi juuri.

Viimeisten viiden vuoden aikana on Jokelaiselle on kertynyt seuraajiaa Twitterissä vajaat 4000. Instagramin hän kuitenkin nimeää tehokkaimmaksi vaalityövälineekseen.

Kaupunginvaltuustossa Jokelainen aikoo ajaa yhdenvertaista kaupunkia kaikille.

– Kaupungin kaikki erilaiset ihmisryhmät ja vähemmistöryhmät tulee huomioida samalla tavalla. Haluan tuoda valtuustotyöhön yleistä tasa-arvoa, inhimillisyyttä ja ymmärrystä, hän sanoo.

”Nuoret ovat olleet vahvoilla”

Tampereella vasemmistoliiton äänimäärissä kakkospaikalle Ulla-Leena Alpin jälkeen kiilasi Liban Sheikh, 31.

Hänelle tulos ei ollut ihan täydellinen yllätys:

– Osasin odottaa ja en. Nyt on ollut some-vaalit. On ollut vaikea ennakoida, miten se näkyy äänissä. Nuoret ovat olleet vahvoilla, varsinkin Instagramissa ja Twitterissä osa nuorista on tehnyt tosi hyvää vaalityötä, mutta on ollut vaikea ennakoida, miten siinä käy.

Jenny Matinolli

Vasemmistonuorten puheenjohtajana toimiva Sheikh oli ehdolla viime eduskuntavaaleissa ehdolla ja sai tuolloin 1 200 ääntä. Nyt hän sai 1004 ääntä.

– Eduskuntavaaleihin nähden meni tosi hyvin. Henkilökohtainen tavoite oli pienempi kuin mitä nyt tuli, hän sanoo.

Tampereella vasemmistoliiton valtuustoryhmä nuorentuu. Suurin osa on alle 40-vuotiaita.

– Kuten Li Andersson taisi sanoa, sukupolvenvaihdos on käynnissä. Tampereella se on näkynyt, että meillä on todella paljon aktiivisia nuoria, jotka ovat halunneet päästä valtuustoon ja vaikuttamaan. Nuoret ovat kampanjoineet todella hyvin.