Lehtikuva/Silja-Riikka Seppälä

Suomessa ollaan jälleen suurien valintojen edessä. Kuntavaalit koskee jokaista kansalaista ja heidän tulevaisuuttaan. Hyvinvointivaltion rakentamiseen on mennyt vuosisata. Jatketaan edelleen hyvinvoinnin puolustamista ja rakentamista, vaikka tilannetta on jo pitkään varjostanut maailmanlaajuinen koronavirus.

Toki ristivetoa on ollut koronan hoitomuodoista, mutta kansana olemme pärjänneet lähes parhaimmin maailmassa. Pärjäämiseemme on vaikuttanut merkittävästi kansalaisten ymmärrys tilanteen vakavuudesta ja se, että hallituksen ja THL:n ohjeita ja päätöksiä on noudatettu. Kyllä me tästäkin selviämme ja pääsemme uuteen nousuun, kunhan uskomme vakaasti hyvän yhteistyön voimaan.

Valitettavasti eduskunnankin meno on opposition toimin mennyt usein arvottomaksi sooloiluksi. Millään ei näytä olevan mitään väliä.

Viime aikoina näkemäämme poliittista hässäkkää yhteiskuntamme rakentamiseksi hyvinvointivaltiona ei tarvia eduskunnassa eikä muutenkaan julkisuudessa ja kaikista vähiten kunnallispolitiikassa.

Kunnilla on suuret tehtävät ja vastuu henkisesti ja taloudellisesti kuntalaisiaan kohtaan, ja niiden hoito ei tarvitse ketään sotkemaan valtuutettujen ja hallitusten toimintaa.

ILMOITUS

Perussuomalaisten puheenjohtaja sanoi, etteivät kansalaiset ymmärrä isoja asioita. Tämähän oli julkisesti mitä törkeintä äänestäjien aliarvioimista.

Onneksi vaalikoppiin eivät pahimmatkaan kellokkaat pääse ohjaamaan äänestäjää, vaan äänestäjä voi ihan itse tehdä päätöksensä onko mukana edelleen rakentamassa turvallista ja toimivaa kuntarakennetta vai repimässä yhteiskuntaa ja jokaista kuntalaista koskevaa päätöksentekoa.

Mennään kaikki äänioikeutetut vaaliuurnille tekemään pohjaa kansalaistemme tulevaisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden eteen kaikkialla Suomen kunnissa.

Jorma Härkönen

Lappeenranta