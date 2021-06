Lehtikuva/Vesa Moilanen

Ravintoloiden rajoituksia puolestaan kevennetään Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa.

Pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronapandemian leviämisvaiheesta lievempään kiihtymisvaiheeseen, kertoo Helsingin kaupunginkanslia tiedotteessaan. Siirtyminen leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen tarkoittaa, että alueen epidemiatilanne on muuttunut aiempaa rauhallisemmaksi. Kiihtymisvaihe on käytössä olevan kolmeportaisen asteikon keskimmäinen taso.

Siirtyminen tapahtuu välittömästi, ja sen seurauksena koronarajoituksia aletaan purkaa Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella ensi viikolla.

Tiistaista 15. kesäkuuta alkaen lasten ja nuorten harrastuksiin liittyvää kilpailutoimintaa voi jälleen järjestää kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa. Kilpailuissa ovat yhä voimassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston rajoitukset yleisömääristä.

Myös aikuisten harrastustoiminta avataan kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa lukuun ottamatta liikuntaa. Liikuntaa pystyy edelleen harrastamaan kaupunkien tiloissa ainoastaan ulkona.

Kuntien asiakaspalvelutilat avataan lukuun ottamatta kuntosaleja ja ryhmäliikuntapaikkoja. Asiakaspalvelutiloissa ei enää ensi viikosta alkaen rajoiteta asiakasmääriä. Terveysturvallisuudesta huolehditaan asiakastiloissa sitä vastoin muilla järjestelyillä.

Avattavia asiakastiloja ovat kirjastojen lukusalit, ryhmätilat ja omatoimikäyttö sekä kulttuuritalojen esitys- ja opetustilat. Myös kokous- ja kokoontumistiloja pystyy jälleen ensi viikolla vuokraamaan.

Ravintolat torstaiyöstä alkaen pidempään auki Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo, että Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa höllennetään ravintolarajoituksia. Maakunnat siirtyvät kiihtymisvaiheesta perustason rajoituksiin. Tämä tarkoittaa, että anniskelu on sallittu kello 07–01 ja ravintolat saavat olla auki aamuviidestä kahteen yöllä.

Muutos tulee voimaan ensi yönä puolenyön aikaan. Muiden maakuntien ravintolarajoitukset säilyvät ennallaan.

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) kertoo, että kokoontumisrajoitukset puretaan Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueelta huomisesta alkaen. Avin mukaan rajoitukset voidaan purkaa, koska alueen epidemiatilanne on rauhoittunut ja palannut perustasolle.

Myös pääkaupunkiseudun koronanyrkki haluaa eroon yleisörajoituksista

Pääkaupunkiseudun koronanyrkki kertoo tiedotteessaan suosittelevansa, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) luopuisi pikaisesti yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoittamisesta. Myös tartuntatautilakiin perustuvista rajoituksista, jotka liittyvät turvaväleihin ja fyysisten kontaktien välttämiseen asiakastiloissa, tulisi koronanyrkin mukaan luopua. Edellytyksiä näille rajoituksille ei enää koronanyrkin mukaan ole.

Etelä-Suomen avista kerrotaan STT:lle, että Uudenmaan kokoontumisrajoitusten tilanteesta tiedotetaan vielä myöhemmin tänään.

Avin ylijohtaja Merja Ekqvist kertoo Helsingin Sanomien jutussa, että kokoontumisrajoituksia lievennetään aikaisintaan ensi viikon alussa. Asian etenemistä hidastaa, että eri koronaryhmiltä täytyy ensin saada lausunnot.

– Yritetään olla ripeitä. Tarkoitus on julkaista päätökset maanantaina ja saada ne voimaan mahdollisimman pian. Tavoite on, että viimeistään tiistaihin mennessä, Ekqvist kertoo HS:lle.

Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla on ollut koronatilanteen vuoksi tiukkoja rajoituksia sekä yleisötapahtumiin että ravintoloiden aukioloaikoihin. Ravintoloiden aukiolorajoituksista päättää hallitus.