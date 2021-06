Lehtikuva/Emmi Korhonen

EU:n on kannettava globaali vastuunsa, ja nyt on aika siirtyä puheista tekoihin, sanoo vasemmistomeppi.

Euroopan parlamentti vaatii koronarokotteiden patenttien väliaikaista avaamista Maailman kauppajärjestö WTO:n kautta. Parlamentti äänesti kannastaan täysistunnossa keskiviikkona.

EU:ssa on tähän asti suhtauduttu patenttien purkamiseen varauksellisesti. EU-komission ehdotus WTO:lle ei sisältänyt esitystä patenttien purkamisesta. WTO:n jäsenmaat ottivat kuitenkin tämänviikkoisessa kokouksessaan askeleen eteenpäin antamalla tukensa sille, että sopimusluonnoksen valmistelu aloitetaan.

Koronarokotteiden patenttien väliaikaista purkamista ovat vaatineet esimerkiksi Intia ja Etelä-Afrikka ja Yhdysvallat.

Vasemmistoliiton meppi Silvia Modig pitä europarlamentin päätöstä merkittävänä askeleena kohti rokotesolidaarisuutta.

– EU:n on kannettava globaali vastuunsa, ja nyt on aika siirtyä puheista tekoihin. Parlamentin kanta on vahva viesti komissiolle, jonka on otettava se huomioon tulevissa neuvotteluissa. Olemme vasemmistossa vaatineet koronarokotteiden patenttien väliaikaista avaamista kriisin alusta asti, jotta rokotteita saataisiin riittävästi kaikkialle maailmaan, Modig sanoo.

ILMOITUS

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ilmoitti muutama viikko sitten kannattavansa patenttien jäädyttämistä.

– EU:n on toimittava samoin. Patenttien väliaikainen avaaminen voidaan tehdä Maailman kauppajärjestö WTO:n kautta yhdessä sopien, tavalla joka ei vaaranna koko patenttijärjestelmää. Mahdollisuus toimia tällä tavoin yleisen edun nimissä on jo olemassa WTO:n TRIPS-sopimuksessa, Modig sanoo.

– Tästä on kokemusta, sillä niin tehtiin HIV-epidemian aikana. Silloin pakkolisensoinnilla mahdollistettiin halvemmat rinnakkaislääkkeet, ja näin säästettiin miljoonien ihmisten henki.

Pandemia kestää vielä kauan



Modig muistuttaa, että globaalisti pandemia tulee kestämään vielä kauan. Tarvitaan 11 miljardia rokoteannosta, jotta saavutetaan 70 prosentin maailmanlaajuisen rokotekattavuus. Tällä hetkellä tästä on tuotettu vain pieni osa.

EU-parlamentin mukaan maailmanlaajuisesti koronarokoteannoksia on annettu 1,6 miljardia ja niistä suuri enemmistö on jaettu teollisuusmaissa.

Modigin mukaan virusmutaatiot vaativat rokotteiden jatkuvaa kehittämistä.

– Meidän on pystyttävä lisäämään koronarokotteiden tuotantokapasiteettia ja varmistettava, että kaikilla mailla on varaa rokotteisiin. Kukaan ei ole suojassa virukselta ennen kuin kaikki ovat.

– Tuotantokapasiteetin kasvattaminen ei tapahdu hetkessä. Uuden tuotantolinjan pystyttäminen saattaa viedä vuosia. Tällä hetkellä vain harvoilla mailla on paikallista kapasiteettia tai teknistä osaamista valmistaa rokotteita. Siksi nyt on otettava kaikki mahdolliset keinot käyttöön, ja se vaatii valtioiden ja lääkeyhtiöiden laajaa yhteistyötä. Patenttien avaaminen on yksi keino ja askel tähän suuntaan, Modig sanoo.

Silvia Modig on Euroopan parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäsen sekä Euroopan parlamentin koronarokoteseurantaryhmän jäsen.