Lehtikuva/Martti Kainulainen

EK:n pääekonomistin mukaan kasvun ylläpitämisessä on tärkeää, ettei Suomi vedä matkustajarajoituksissa kilpailijamaista poikkeavaa linjaa.

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat huhtikuussa peräti 44,3 prosenttia vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus.

Tilaukset kasvoivat kaikilla teollisuudenaloilla, mutta erityisen paljon metalliteollisuudessa, jossa nousua oli 55,5 prosenttia.

Tilastokeskus muistuttaa, että voimakkaat vaihtelut kuukausien kesken ovat tyypillisiä, koska suuretkin tilaukset kohdistetaan yhdelle kuukaudelle. Lisäksi vertailukohta osuu koronapandemian alkuun, jonka myötä viime vuoden huhtikuussa teollisuuden tilaukset laskivat kymmenen prosenttia.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) pääekonomisti Penna Urrilan mukaan näistä tekijöistä huolimatta talouden kehitys näyttää teollisuuden osalta juuri nyt suotuisalta.

– Vaikka nämä kaksi asiaa putsaa pois, kyllä trendi on menossa hyvään suuntaan. Maailmalla on kysyntää, investoinnit ovat viriämässä ja selkeästi ja talous on avautumassa koronan jälkeen tärkeimmillä vientimarkkinoillamme, Urrila sanoi STT:lle.

Globaalisti investointiaallon odotetaan Urrilan mukaan kestävän pitkään elvytyspakettien ja koronapandemian hellittämisen myötä. Iso kysymys hänen mukaansa on, miten suomalaiset pärjäävät kilpailussa, sillä myös kilpailijamaat ovat aktiivisia.

– Kilpailukyky on aina ajankohtainen kysymys, mutta tällä hetkellä erityisesti se vaatii sitä, että Suomi ei vedä matkustajarajoituksissa poikkeavaa linjaa kilpailijamaihimme nähden, jotta työntekijämme pääsevät asiakkaiden luokse, Urrila sanoi.

Myös toteutunut tuotanto nousussa

Myös muut ekonomistit riemuitsivat tuoreeltaan huhtikuun suuresta kasvuprosentista.

– Huima lukema selittyy tietenkin osittain heikolla vertailutasolla. Mutta ei läheskään kokonaan, hyvin pyyhkii tilauksien osalta nyt, Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist kirjoitti Twitterissä.

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen huomautti, että metalliteollisuuden huimaa nousua selittävät telakoiden uudet tilaukset. Hän myös arvioi, että heikko vertailukohta ei riitä nousun selitykseksi.

Tammi–huhtikuun aikana tilaukset ovat kasvaneet noin viidenneksen edellisvuodesta. Viime vuonna tilausten suhteellinen pudotus oli suurinta touko- ja heinäkuussa, joiden aikana nähtiin lähes 30 prosentin lasku edeltäneeseen vuoteen verrattuna.

Huhtikuun teollisuustuotanto kasvoi noin kolme prosenttia viime vuoteen ja noin kaksi prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Sekä maaliskuuhun että vuodentakaiseen verrattuna eniten kasvoivat sähkö- ja elektroniikkateollisuuden sekä metalliteollisuuden tuotanto.