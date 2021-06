Lehtikuva/Vesa Moilanen

Perussuomalaisille tulossa oleva suurvoitto tietää kaikille muille ainakin lievää tappiota vuoteen 2017 verrattuna.

Eilen Helsingin Sanomien ja tänään Ylen julkistamat viimeiset mielipidemittaukset ennen kuntavaaleja kertovat, että kokoomus säilyttänee paikkansa suurimpana kuntapuolueena. Sen kannatus on kummassakin kyselyssä 19,6 prosenttia ja etumatka toisena oleviin perussuomalaisiin riittävä. Kokoomuslaiset ovat varmoja äänestäjiä, perussuomalaiset epävarmimpia.

Viime kuntavaaleihin verrattuna kokoomus kannatus alenee, mutta niin tekee kaikkien muidenkin puolueiden perussuomalaisia lukuun ottamatta. Perussuomalaisten kannatus on 18 prosenttia eli yli 9 prosenttiyksikköä kuin edellisissä kuntavaaleissa, joihin puolue meni hajonneena ja hallitusyhteistyöhön pettyneenä.

SDP:n kannatus on ollut viime kuukaudet laskussa ja Ylen mittauksessa se oli suurin menettäjä. Sanna Marinin aamiaiskohu näkyy, mutta myös siirtyminen koronan hallinnasta normaaliin politiikkaan. SDP on silti iskuetäisyydellä perussuomalaisista ja voi varmempien äänestäjiensä takia nousta kuntavaalien toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

Keskustan näyttävä profiilin nosto keväällä näyttää toimivan, sillä sen kannatus on lievässä nousussa. Noin 13 prosentin kannatus tarkoittaisi silti järisyttävää 4,5 prosenttiyksikön vaalitappiota maaseudun valtapuolueelle.

Keskustan kannatuksen piristyminen ja vihreiden anemia pitänee puolueiden keskinäisen suuruusjärjestyksen ennallaan. Vihreiden kannatus on noin 11 prosenttia. Viime kuntavaaleihin verrattuna se on menettämässä noin 1,5 prosenttia kannatuksestaan. Puheenjohtaja Maria Ohisalon ei voi sanoa onnistuneen tehtävässään.

Vasemmistoliitto on toiseksi suurin nousija Ylen kyselyssä edelliseen kuukauteen verrattuna. Nyt mitattu 8,5 prosentin kannatus tietäisi maltillista 0,3 prosenttiyksikön tappiota viime vaaleista. Se olisi kuudesta suurimmasta puolueesta pienin. HS:n gallupissa vasemmistoliitolle mitattiin 8,2 prosenttia.

Pienistä puolueista RKP ja kristillisdemokraatit ovat normaaleilla lukemillaan. Harry Harkimon liike on saamassa noin 2 prosentin kannatuksen. Se on pois lähinnä kokoomukselta, millä on merkitystä etenkin Helsingin pormestarikamppailussa.