Emma Grönqvist

Vapaa liikkuvuus ei voi kuulua vain niille, joilla on varaa maksaa koronatestinsä, sanoo europarlamentaarikko Silvia Modig (vas.).

EU:n on tarkoitus ottaa heinäkuun alussa käyttöön yhteinen koronatodistus, jonka avulla pääsee helpommin liikkumaan EU:n sisällä, vaikka koronarajoituksia olisi yhä voimassa. Euroopan parlamentti hyväksyi järjestelmän täysistunnossa tiistaina 8.kesäkuuta.

– Yhteiskuntien ja liikkumisen avaamiseen pitää pyrkiä mahdollisimman nopeasti, mutta terveysturvallisuudesta ei saa tinkiä. Jos avaamme rajoituksia liian nopeasti, voi seurauksena olla uusia aaltoja ja takapakkia, mikä johtaa siihen, että kriisi vain pitkittyy entisestään, sanoo Silvia Modig.

– Meillä ei ole vielä riittävää tutkimusnäyttöä siitä, kauanko koronarokote tai jo sairastettu korona antavat suojan. Meillä ei myöskään ole varmuutta olemassa olevien rokotteiden toimivuudesta uusiin variantteihin. Olen toistuvasti kysynyt Euroopan komissiolta, mihin terveysturvallisuusarvioon koronatodistuksen valmistelu perustuu. En ole saanut vastausta.

– EU:n yhteinen järjestelmä on järkevä vaihtoehto, mutta nyt hyväksytty malli ei ole ongelmaton, Modig sanoo.

Maksuttomat testit kaikille

Koronatodistukseen voidaan merkitä saatu koronarokote, negatiivinen testitulos tai jo sairastettu korona.

ILMOITUS

– Kortin käyttöönottoon mennessä kaikilla ei ole ollut mahdollisuutta kahteen rokotteeseen. Sen jälkeenkin monilla, syystä tai toisesta, ei ole mahdollisuutta ottaa rokotetta. Heidän vaihtoehdokseen jää negatiivisen testituloksen saaminen. Testien hinnat vaihtelevat suuresti ympäri Euroopan. Näin ollen vapaa liikkuvuus kuuluu vain niille, joilla on varaa maksaa testinsä. Se, että vapaa liikkuvuus on kiinni varallisuudesta, on vastoin vapaan liikkuvuuden periaatetta ja evää osalta eurooppalaisista tämän heidän perusoikeutensa, Modig sanoo.

– Tämä on syrjivä käytäntö, joka olisi mahdollista ratkaista takaamalla maksuttomat testit kaikille. Nykyisessä esityksessä maksuttomia testejä ei kuitenkaan haluttu mahdollistaa.

– Haluamme kaikki palata niin normaaliin kuin mahdollista ja pian. Tällä hetkellä ainoa varma tapa päästä sitä kohti on taata globaali rokotekattavuus. Siinä EU:n pitää kantaa globaali vastuunsa. Uusia koronamuunnoksia syntyy niin kauan, kunnes saamme pandemian maailmanlaajuisesti kuriin rokotekattavuudella.

Silvia Modig on Euroopan parlamentin ympäristön ja kansanterveyden valiokunta ENVI:n jäsen ja vasemmistoryhmän koordinaattori valiokunnassa. Hän kuuluu myös parlamentin rokoteseurantaryhmään.