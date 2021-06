Lehtikuva/Wakil Kohsar

Monet ovat jo lähteneet Afganistanista Talebanin koston pelossa.

Ulkomaisten joukkojen kanssa työskennelleillä afganistanilaisilla ei ole syytä pelkoon joukkojen poistuttua maasta, kunhan he osoittavat katumusta, Taleban-järjestö ilmoitti maanantaina.

Yhdysvaltojen ja sotilasliitto Naton joukot ovat jatkaneet vetäytymistään Afganistanista. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on asettanut syyskuun 11. päivän takarajaksi, johon mennessä maan 20 vuotta jatkunut sotilasoperaatio Afganistanissa päättyy.

Monet tulkit ovat jo lähteneet maasta omin voimin, ja joidenkuiden entiset työnantajat ovat järjestäneet uuden asuinpaikan. Pelkona on, että ulkomaisten joukkojen vetäydyttyä näiden kanssa työskennelleisiin kohdistuu kostoiskuja.

Maanantaina Taleban sanoi lausunnossaan, että vaaraa ei ole, kunhan ihmiset osoittavat katuvansa menneitä tekojaan eivätkä tulevaisuudessa osallistu toimiin, joita voidaan pitää petoksena islamia ja Afganistania vastaan.

Järjestö huomauttaa, että ulkomaisten joukkojen kanssa työskennelleitä pidettiin aiemmin vihollisina.

– Mutta kun he hylkäävät vihollisen joukot ja valitsevat asua tavallisina afganistanilaisina kotimaassaan, heille ei koidu ongelmia eikä heidän siten ole syytä olla peloissaan, lausunnossa sanotaan.

”He seuraavat meitä”

20 vuoden aikana kymmeniä afganistanilaisia tulkkeja on tapettu ja kidutettu Talebanin kohdistetuissa hyökkäyksissä. Viime viikkoina pääkaupunki Kabulissa on järjestetty mielenosoituksia, joissa turvattomaksi olonsa kokevat vaativat ulkomaisia joukkoja ja suurlähetystöjä, joiden kanssa he ovat tehneet töitä, sijoittamaan heidät Afganistanin ulkopuolelle.

– He seuraavat meitä. Taleban ei armahda meitä. He tappavat meidät ja irrottavat päämme, sanoi Yhdysvaltain joukoille vuosina 2018–2020 työskennellyt tulkki uutistoimisto AFP:lle viime viikolla.

Toinen AFP:n haastattelema tulkki kertoi tehneensä töitä Yhdysvaltain suurlähetystölle noin kymmenen vuoden ajan. Hän sanoi katuvansa työntekoa Yhdysvalloille ja kutsui sitä elämänsä suurimmaksi virheeksi.

– Oma setäni ja serkkuni kutsuvat minua Yhdysvaltojen agentiksi, hän kertoi.

Yhdysvallat, Britannia ja muutama muu maa ovat ilmoittaneet nopeuttavansa tulkkien ja muiden afganistanilaisten työntekijöiden siirtämistä ulkomaille. Prosessi on kuitenkin kestänyt vuosia.

Taleban on pyrkinyt rauhoittelemaan myös ulkomaiden suurlähetystöjä sen jälkeen, kun Australia sulki omansa Kabulissa. Järjestö on sanonut tarjoavansa lähetystöille turvallisen ympäristön senkin jälkeen, kun ulkomaiset joukot poistuvat maasta.